Наталі Портман у трейлері фільму про астронавтку NASA: відео

У мережі з'явився перший трейлер до майбутнього фільму Lucy In the Sky, де головну роль виконала неймовірна Наталі Портман. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Режисер Ной Хоулі, який працював над серіалами Легіон та Фарго, презентував трейлер до свого нового проекту - фільму Lucy In the Sky, дата виходу якого поки залишається таємницею. Стрічка базується на реальній історії, яка відбулась у США ще у 2007 році.

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Сюжет розгортається навколо астронавтки NASA Люсі, яка тривалий час провела на МКС і тепер повертається додому. Однак світ людей вже не такий рідний, тому жінка потребує адаптації і змінює своє бачення життя. Творці таким чином намагаються показати, як астронавти можуть втрачати зв'язок із реальністю після перебування у космосі. До слова, реальні події мали ще й романтичний і навіть кримінальний моменти, адже Ліза Новак, з якої змалювали головну героїню, віднайшла дівчину, з якою зустрічався її колишній чоловік, намагалась її викрасти та вбити. І це все трапилось після тривалої наукової діяльності на МКС.

У головних ролях зіграли Наталі Портман, Джон Хемм, Зазі Бітц, Ден Стівенс та інші.

Дивіться трейлер нового фільму про космос з Наталі Портман:

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