Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Наталі Портман у трейлері фільму про астронавтку NASA: відео

  • 38
Дивіться трейлер нового фільму про космос з Наталі Портман - фото 1
Дивіться трейлер нового фільму про космос з Наталі Портман

У мережі з'явився перший трейлер до майбутнього фільму Lucy In the Sky, де головну роль виконала неймовірна Наталі Портман. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Режисер Ной Хоулі, який працював над серіалами Легіон та Фарго, презентував трейлер до свого нового проекту - фільму Lucy In the Sky, дата виходу якого поки залишається таємницею. Стрічка базується на реальній історії, яка відбулась у США ще у 2007 році.

І ще: Ґодзілла 2: Король монстрів: з'явився новий тизер

Сюжет розгортається навколо астронавтки NASA Люсі, яка тривалий час провела на МКС і тепер повертається додому. Однак світ людей вже не такий рідний, тому жінка потребує адаптації і змінює своє бачення життя. Творці таким чином намагаються показати, як астронавти можуть втрачати зв'язок із реальністю після перебування у космосі. До слова, реальні події мали ще й романтичний і навіть кримінальний моменти, адже Ліза Новак, з якої змалювали головну героїню, віднайшла дівчину, з якою зустрічався її колишній чоловік, намагалась її викрасти та вбити. І це все трапилось після тривалої наукової діяльності на МКС.

У головних ролях зіграли Наталі Портман, Джон Хемм, Зазі Бітц, Ден Стівенс та інші.

Дивіться трейлер нового фільму про космос з Наталі Портман:

Читайте також: Вийшов перший трейлер фільму про відомого серійного вбивцю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4002
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 1016
Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки
  • Вчора, 14:15
  • 245
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз