Одного разу в Голлівуді: Тарантіно зробить з популярного фільму серіал

Актор Бред Пітт дав велике інтерв'ю The New York Times, в якому розповів, що Квентін Тарантіно зараз працює над міні-серіалом "Одного разу в Голлівуді". Тому, якщо ви вже встигли переглянути стрічку – готуйтесь до серіалу, який розкриє більше подробиць.

Режисер відомий тим, що завжди знімає значно більше матеріалу, ніж входить у фінальну версію фільму. Наприклад, у випадку з "Одного разу в Голлівуді" Тарантіно довелося вирізати всі сцени за участю Тіма Рота.

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Нагадаємо, що "Одного разу в Голлівуді" розповідає про пригоди актора Ріка Долтона (Леонардо Ді Капріо) і його дублера Кліффа Бута (Бред Пітт) в Лос-Анджелесі у 1969 році, де в цей час діє банда Чарльза Менсона, що має намір вбити актрису Шерон Тейт (Марго Роббі).

Наразі картина заробила понад 285 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Режисер уже робив щось подібне зі своїм попереднім фільмом "Мерзенна вісімка". Його розширена версія вийшла на Netflix (в Україні вона недоступна). Де можна буде подивитися серіал "Одного разу в Голлівуді", поки невідомо.

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