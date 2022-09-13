Одні виправдання: зірка "Сватів" присоромила російськомовних блогерів

Акторка Анна Кошмал, яка прославилась завдяки ролі Жені у серіалі "Свати", перейшла на українську мову та не розуміє, чому популярні блогери досі розмовляють російською під час війни з росією.

27-річна українська акторка Анна Кошмал відверто розкритикувала блогерів з України, які продовжують розмовляти російською мовою під час війни з російськими загарбниками. Сама дівчина перейшла на українську та продовжує її вдосконалювати. Про це Анна розповіла в інстаграмі, відповідаючи на запитання своїх підписників. До слова, за профілем зірки серіалу "Свати" стежать понад 706 тисяч користувачів.

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Шанувальники спитали, як акторка ставиться до українських блогерів, які розмовляють російською. Вона чесно відповіла, що не розуміє їхню позицію та виправдання, адже мова є дуже потужною зброєю у боротьбі з окупантами.

Також акторка поділилась, як їй вдалось перейти на українську у побуті. Вона пояснила, що допоміг фах, але потрібен час для вдосконалення.

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