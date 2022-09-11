Документальний фільм "Далі": дивіться трейлер, як українки рятувалися від війни

Фільм розповідає про українок, які через повномасштабне вторгнення росії змушені були рятуватися у Європі від війни. Дивіться трейлер документального фільму "Далі"!

Продюсером фільму став Максим Сердюк, а режисером був Артем Григорян. Глядач почує різні історії жінок з усіх куточків України – Маріуполя, Харкова Одеси, Києва, Дніпра й Сум.

І ще: Екранізація Netflix "На Західному фронті без змін": дивіться трейлер фільму за Ремарком

Прем'єра відбудеться 14 вересня 2022 на ютуб-каналі "СЛУХ".

Фільм "Далі" – це історії людей, які рятувалися від військових дій та були змушені залишити свої будинки у пошуках захисту та допомоги в країнах Європи. Автори фільму через інтерв'ю з кожною героїнею, розповіді про їхній нелегкий шлях, про життя у нових країнах, переживання підкреслюють вибір та бажання кожної повернутися додому, в Україну.

До подій 24 лютого 2022 року в кожної було своє життя. У Маріуполі, де просто живеш і насолоджуєшся морем у різні пори року, у безпечному Харкові з маминими обіймами, в Одесі, де знаєш кожного і не втомлюєшся відкривати щодня нові вулички, а ще у Києві, Дніпрі, Сумах і сотнях інших населених пунктів. Були плани та мрії про майбутнє, навчання, освіту, кар’єру, буденні родинні радощі. А потім – вибухи, перші сирени, збір речей похапцем і врешті перетин кордону України для пошуку безпечного місця для себе та близьких", – йдеться в описі до трейлеру.

Дивіться трейлер документалки "Далі":

До теми: "Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер другого фільму Антоніо Лукіча