Коля Серга зустрів на фронті двійника Лукашенка: відео

Український музикант Коля Серга, який з перших днів повномасштабної російсько-української війни вступив до лав ЗСУ, зустрів на фронті двійника Лукашенка. Відповідним відео артист поділився в мережі.

Так, Коля Серга опублікував ролик з українським військовим із Тернополя, який зовні дуже схожий на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Співак запропонував білорусам нинішнього президента замінити на бійця з України.

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Дорогі друзі-білоруси, слухайте. Якщо вам так подобається зовні Лукашенко, що ви так довго не можете його позбутися, то я вам знайшов відмінну заміну. ​​Дивіться: порядний, хоробрий, мужній. Все, забирайте! А того нах*р, – сказав Серга.

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