Один з найдосвідченіших: у Міноборони показали пухнастого розвідника Зорро

Українським бійцям на полі бою допомагають і тварини, які також віддано несуть свою службу. Тож розвідники вирішили познайомити українців зі своїм пухнастим колегою на прізвисько Зорро.

Мало хто не знає зірку ДСНС песика Патрона, але у розвідників також є пухнасті колеги, які допомагають їм виконувати свою нелегку роботу. Тож на офіційній сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у фейсбуці показали собаку на прізвисько Зорро, яка є надійним другом та товаришем наших бійців.

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Зорро – один з найдосвідченіших "розвідників" кінологічного підрозділу. Натренований на виконання широкого спектра завдань, він, як справжній "універсальний солдат", здатен виконувати їх за різних умов бойової обстановки, – йдеться у повідомленні.

У вільний час Зорро ще й допомагає своїм колегам підтримувати моральний стан та відволікатись від суворих думок.

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

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