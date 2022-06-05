Жасмін, Байрактар і Чапа: чим займаються чотирилапі на службі в Україні

Позаштатна психологиня Чапа, слідовий пес Байрактар і розвідниця Жасмін працюють разом із захисниками й вправно справляються зі своїми завданнями. Читайте та дізнайтеся, що роблять на службі ці чотирилапі!

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Позаштатна психологиня такса Чапа працює у ДСНС Запоріжжя й вона відповідальна за антистрес та гарний настрій. Вона підставляє свою спинку та пузо, щоб її гладили й одночасно розслаблялися.

Це Байрактар. На момент 24 лютого він був маленьким цуценям і жив у кінологічному центрі Поліції Київської області в Ірпені. З-поміж інших собак він вирізнявся здатністю відчувати наближення ворожих снарядів. За декілька секунд до початку обстрілів починав голосно скавуліти. Зараз Байрактару 4 місяці й він щодня тренується, щоб скоро заступити на службу слідовим псом.

Розвідниця Жасмін – одна з наймолодших "чотирилапих розвідників" ГУР МО України. Це не заважає їй опановувати декілька бойових спеціальностей. Зараз триває робота з визначення її основного бойового призначення.

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