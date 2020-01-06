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Погода в Україні 6 січня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 січня в Україні визначатиме погоду антициклон, тож опадів не очікується, однак морози посиляться. Детальніший прогноз на сьогодні читайте далі.

6 січня, у понеділок, антициклон забезпечить суху погоду у всіх областях країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень у понеділок 0-3 градуси морозу, на Півдні та Сході плюс частина Центру до +2+4 градусів. На Різдво суттєві опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході та на крайній півночі України. Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля". – зазначила вона.

У Києві 6 січня без опадів, вдень температура втримається на рівні -2. А на Різдво в столиці переважатиме хмарна погода і потеплішає до нуля.

Прогноз погоди на 6 січня у містах України:

Погода в Україні 6 січня: точний прогноз по містах - фото 378349
  • Ужгород +1+3
  • Львів +1+3
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса 0+2
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь +1+3
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків 0-2
  • Дніпро 1+1
  • Запоріжжя 1+1
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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