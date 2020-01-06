Погода в Україні 6 січня: точний прогноз по містах

6 січня в Україні визначатиме погоду антициклон, тож опадів не очікується, однак морози посиляться. Детальніший прогноз на сьогодні читайте далі.

6 січня, у понеділок, антициклон забезпечить суху погоду у всіх областях країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень у понеділок 0-3 градуси морозу, на Півдні та Сході плюс частина Центру до +2+4 градусів. На Різдво суттєві опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході та на крайній півночі України. Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля". – зазначила вона.

У Києві 6 січня без опадів, вдень температура втримається на рівні -2. А на Різдво в столиці переважатиме хмарна погода і потеплішає до нуля.

Прогноз погоди на 6 січня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів +1+3

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк +1+3

Вінниця 0+2

Хмельницький -1+1

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв -1+1

Одеса 0+2

Херсон 0+2

Сімферополь +1+3

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків 0-2

Дніпро 1+1

Запоріжжя 1+1

Донецьк 0+2

Луганськ 1+1

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