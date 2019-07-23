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Парламентські вибори 2019

Очільник Слуги народу сказав, коли пройдуть місцеві вибори

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Дата місцевих виборів в Україні - фото 1
Дата місцевих виборів в Україні / УНІАН

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, коли українцям варто очікувати на місцеві вибори. Чи можливе перенесення дати виборів - читайте далі.

Дмитро Разумков під час програми "Свобода слова" на ICTV відзначив, чи варто проводити в країні ще одні позачергові вибори, однак серед голів місцевих рад.

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"Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то дійсно до них потрібно готуватися, і політична партія "Слуга народу" фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, буде готуватися до місцевих виборів", - сказав Разумков. Він відзначив, що насправді найбільш ймовірно, що вибори пройдуть у 2020 році, однак чимало залежить від місцевих органів влади.

Нагадаємо, що місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня 2020 року, однак у "Слузі народу" вважають, що більшість представників влади працює неефективно та не забезпечує необхідну життєдіяльність громадян.

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Дата місцевих виборів в Україні / AgroPolit.com

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Джерело: УНІАН
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