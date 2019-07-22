Партія П.І.Здуна: Дядя Жора жорстко висміяв вибори в Раду (18+)

Популярний український шоумен Вадим Мічковський, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, жорстко висміяв вибори до Верховної Ради. Обережно, у ролику ненормативна лексика!

Так, гумористичне відео Дядя Жора опублікував на своїй сторінці в Instagram. У ньому він поглумився над кандидатами в народні депутати України, використовуючи при цьому "красномовні" слівця, які додають епічності ролику.

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"Шановні українці! Я Петро Іванович Здуни вирішив йти до Верховної Ради України. І тому я створив свою партію – П.І.Здуна. Чому я вирішив балотуватися до Верховної Ради? Тому що мені, як і іншим кандидатам, нєх*й робити. Хочу зізнатися вам чесно: я йду в Раду, тому що хочу спі*дити побільше грошей в країни і жити шикарно. І це я говорю вам чисту правду", – іронічно висловився Дядя Жора.

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