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Парламентські вибори 2019

Курйози на виборах: бабуся забула паспорт і зімітувала смерть (епічне відео)

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У Києві жінка зімітувала смерть на дільниці - фото 1
У Києві жінка зімітувала смерть на дільниці / UA.NEWS

Парламентські вибори 2019 відзначились в країні не лише найнижчою в історії явкою українців, а й курйозними на дільницях. Щоправда, ця бабуся вирішила переплюнути всіх.

У Києві на одну із дільниць прийшла літня жінка без документів, через що не зуміла проголосувати. Однак відсутність паспорта та розмова з членом дільничної виборчої комісії викликала у бабусі доволі дивну реакцію. Вона гучно закричала та різко впала на підлогу прямісінько біля столу для реєстрації. Несподівана імітація смерті злякала людей навколо, але, на щастя, життю літньої українки нічого не загрожує. А от момент з її витівкою потрапив на камери, що точно принесе бабусі славу хоча б на кілька днів.

Це цікаво: Партія П.І.Здуна: Дядя Жора жорстко висміяв вибори в Раду (18+)

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Джерело: 112 Україна
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