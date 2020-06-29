Очікування і реальність: покупки в інтернеті, які не вдались

Покупки в мережі часто дивують, адже важко бути до кінця впевненим у тому, що отримаєш. І фото цих замовлень це лише підтверджують!

Пандемія коронавірусу змусила багатьох людей не просто сидіти вдома, а й змінити стиль свого життя та навіть покупок. Тепер навряд чи хтось ще жодного разу не замовляв щось у мережі. Але авторам цих фото не надто пощастило з інтернет-шопінгом. Ці кадри точно підіймуть вам настрій та нагадають, що варто дивитись відгуки та купувати лише у перевірених продавців.

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