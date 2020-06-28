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Дівчина показала фото в бікіні, але її прославив фон

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Блогерка прославилась через фон фото - фото 1
Блогерка прославилась через фон фото / twitter.com/cowboij

Блогерка хотіла похизуватись фігурою в купальнику, але стала зіркою інтернету не через власну вроду. Річ у тому, що місце для фото знайоме усім!

17-річна Джулія зі США поділилась на своєму профілі в соцмережі Twitter пікантним фото в купальнику, яке швидко стало популярним. І не тому, що дівчина чудово виглядає, а тому, що фон світлини знайомий людям по всьому світу. Авторка і сама помітила це, тож вирішила випередити серію жартів.

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"Я не така, як інші дівчата, я живу в шпалерах Windows XP".


І справді, не впізнати цей фон доволі важко. Якщо це стандартне і найпопулярніше зображення на робочому столі ОС Windows XP. До слова, його зробили на основі пейзажу в Каліфорнії, де й мешкає Джулі.

Дівчина показала фото в бікіні, але її прославив фон - фото 412714

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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