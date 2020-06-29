Домашні улюбленці і дзеркало: кумедні фото для гарного настрою

Коти і собаки по-різному реагують на власне відображення у дзеркалах, тому не дивно, що господарі намагаються вловити цей момент на камеру. Зацініть серію фото домашніх улюбленців, які звернули увагу на цей предмет інтер'єру.

Найвірніші друзі людей частенько опиняються в трендах інтернету, адже поведінка тварин часто викликає здивування і сміх. Будь-яка річ може їх вражати, а дзеркала взагалі є чимось особливим, адже улюбленці точно не очікують побачити себе збоку. Що ж коїться у їхній голові в цей момент – невідомо, але виглядає кумедно:

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