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Оце так сідниці: блогерка вразила формами у бікіні (18+)

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Теммі Хемброу в купальнику - фото 1
Теммі Хемброу в купальнику / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу не припиняє дивувати фанатів своєю розкішною фігурою, а також відсутністю комплексів. Тут спекотно!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою. До того ж, вона зовсім не переймається щодо відвертості своїх фото, а також не зловживає фоторедакторами.

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Це підтверджують і свіжі фото Теммі у рожевому купальнику, які викликали справжній захват у шанувальників. Здається, у Кім Кардашян з'явилась серйозна і молодша конкурентка.

Оце так сідниці: блогерка вразила формами у бікіні (18+) - фото 410005

Оце так сідниці: блогерка вразила формами у бікіні (18+) - фото 410006

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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