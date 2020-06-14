Оце так сідниці: блогерка вразила формами у бікіні (18+)

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу не припиняє дивувати фанатів своєю розкішною фігурою, а також відсутністю комплексів. Тут спекотно!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою. До того ж, вона зовсім не переймається щодо відвертості своїх фото, а також не зловживає фоторедакторами.

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Це підтверджують і свіжі фото Теммі у рожевому купальнику, які викликали справжній захват у шанувальників. Здається, у Кім Кардашян з'явилась серйозна і молодша конкурентка.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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