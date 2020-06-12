Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Біллі Айліш показала, як виглядає скромний будинок батьків

  • 20
Біллі Айліш - фото 1
Біллі Айліш / instagram

Популярна 18-річна американська співачка Біллі Айліш показала будинок, де вона живе з батьками. Ролик з'явився на YouTube-каналі актора і режисера Джеймса Кордена.

Актор разом з Біллі Айліш відвідав будинок її батьків в рамках своєї передачі. Виявилося, що зірка живе в невеликому приватному будинку в районі Хайленд-парк у Лос-Анджелесі. Разом зі співачкою також живе її мама Меггі, батько Патрік і брат Фінес.

І ще: Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото

У будинку є вітальня і кілька спалень. Тут же в артистки є імпровізована студія звукозапису. Свою спальню Айліш показувати відмовилася, зазначивши, що вона виконана в червоних відтінках і там живе тарантул. Співачка принесла свого вихованця, чим шокувала телеведучого.

Юна зірка зізналася, що більше почувається у безпеці у себе вдома, через те, що в мережу потрапила її адреса. Родині довелося найняти охорону. Користувачі мережі відзначили, що їм сподобався батьківський будинок зірки. Також багато хто висловив свою повагу до дівчини, що не тринькає зароблені гроші на дороге житло і машини.

Читайте також: Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+
  • 09 червня, 16:21
  • 552
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 188
Притула рекомендує: ТОП 7 нерозкручених місць в Україні, які вас приємно здивують
  • 08 червня, 14:10
  • 1303
Загрузка...
Новини