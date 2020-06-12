Біллі Айліш показала, як виглядає скромний будинок батьків

Популярна 18-річна американська співачка Біллі Айліш показала будинок, де вона живе з батьками. Ролик з'явився на YouTube-каналі актора і режисера Джеймса Кордена.

Актор разом з Біллі Айліш відвідав будинок її батьків в рамках своєї передачі. Виявилося, що зірка живе в невеликому приватному будинку в районі Хайленд-парк у Лос-Анджелесі. Разом зі співачкою також живе її мама Меггі, батько Патрік і брат Фінес.

І ще: Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото

У будинку є вітальня і кілька спалень. Тут же в артистки є імпровізована студія звукозапису. Свою спальню Айліш показувати відмовилася, зазначивши, що вона виконана в червоних відтінках і там живе тарантул. Співачка принесла свого вихованця, чим шокувала телеведучого.

Юна зірка зізналася, що більше почувається у безпеці у себе вдома, через те, що в мережу потрапила її адреса. Родині довелося найняти охорону. Користувачі мережі відзначили, що їм сподобався батьківський будинок зірки. Також багато хто висловив свою повагу до дівчини, що не тринькає зароблені гроші на дороге житло і машини.

Читайте також: Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок