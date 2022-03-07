Обстріляний Маріуполь показали з висоти пташиного польоту

З першого дня війни російська армія не припиняє злочинно руйнувати українські міста та вбивати мирне населення України. Обстріли продовжуються й по цей день. Зокрема, Маріуполь – одна з найгарячіших бойових точно на сьогодні.

Так, Маріуполь уже кілька днів перебуває під обстрілом зі сторони окупантів. Як зараз виглядає місто, показали на промовистому кадрі, який зробили з висоти пташиного польоту.

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Всі люди міста Маріуполь у смертельній небезпеці. Повністю відрізаний зв'язок із рідними. Місто без світла. Немає води, їжі, тепла. Тисячі мирних людей помирають зараз, – заявив у відеозверненні місцевий житель.

Крім цього, російські військові два дні поспіль зривають евакуацію мирного населення.

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