"Я проти Путіна": під Маріуполем взяли у полон командира танкового взводу РФ

У результаті успішної контратаки ЗСУ біля Маріуполя взяли у полон командира танкового взводу РФ. Той клянеться, що він проти Путіна і за нього не голосував.

Під час допиту він розповів про пригнічений моральний дух російських окупантів і про те, що в Україну краще не сунутися...

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"Сказали, їдемо на околицю Маріуполя. Просто стояти чекати, поки спецназ виконає своє завдання... Моральний дух пригнічений, дуже багато людей втекли ... Кудись у тил. Кажуть, що їх не випускають", – заявив затриманий.

За його словами, сам він взагалі проти Путіна: "Я за нього не голосував жодного разу". Але поїхав в Україну, оскільки погрожували тюремним терміном: "Я просто їхав у танку, навіть не збирався стріляти".

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