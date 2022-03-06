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війна

Знищення російського танка влучним пострілом потрапило на відео

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Знищення російського танка влучним пострілом потрапило на відео - фото 1

Окупаційні війська продовжують зазнавати значних втрат як особового складу, так і техніки. Точну й злагоджену роботу українських захисників показали на відео.

Зокрема, на кадрах ролику видно, як військові України влучним ударом знищили російський танк. Момент попадання снаряду у ворожу дивіться далі на відео.

До слова: Українці знищили ворожої техніки на 3 мільярди доларів, – Forbes

Де саме наші хлопці підбили танк окупантів, не повідомляється.

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