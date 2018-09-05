Астронавтам NASA дозволять зніматися в рекламі

Це зроблено для того, щоб конкурувати з комерційними компаніями / Neupusti

Агентство шукає способи витримати конкуренцію з приватними компаніями, що займаються космічними розробками.

У США приватні компанії можуть отримати право розміщувати свої логотипи на ракетах NASA, а також на рекламну співпрацю з астронавтами.

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Як заявив глава NASA Джим Бріденстін, агентство хоче комерціалізувати свої операції на низькій навколоземній орбіті, щоб витримати конкуренцію з приватними космічними компаніями й отримати кошти на більш амбітні проекти – польоти до Місяця і Марса.

За його словами, в США не вистачає військових льотчиків, тому що пілоти віддають перевагу роботі в приватних компаніях, де вони можуть заробити більше грошей. Аналогічна ситуація може скластися і з астронавтами NASA, оскільки багато хто з них починає співпрацювати з комерційними аерокосмічними компаніями, такими як Boeing і SpaceX.

Це дозволить астронавтам NASA не переходити до конкурентів / vybor

"Нам потрібно знайти способи, за допомогою яких астронавти можуть взаємодіяти з компаніями приватного сектора і засобами масової інформації", – вважає Бріденстін.

Зокрема, він пропонує дозволити астронавтам вести комерційну діяльність на МКС і навіть зніматися в рекламних роликах. На його думку, це зробить NASA частиною повсякденного життя американців і прищепить новим поколінням любов до космосу і науки в цілому.

Найближчим часом ці пропозиції розгляне недавно створений Комітет з регулювання і політики NASA.

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