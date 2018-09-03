NASA пропонує мільйон доларів за спосіб отримання цукру на Марсі

Аерокосмічне агентство NASA розпочало конкурс, учасники якого повинні запропонувати дієвий в марсіанських умовах спосіб перетворення вуглекислого газу в глюкозу. Загальний призовий фонд конкурсу становить 1 мільйон доларів.

Конкурс під назвою CO2 Conversion Challenge передбачає використання вуглекислого газу, якого на Марсі досить багато, для отримання глюкози. Як відзначили фахівці NASA, такі технології можуть бути реалізовані як на Марсі, так і на Землі.

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"Забезпечення стійкого життя людей на іншій планеті потребує великих ресурсів, і ми не зможемо принести все, що нам потрібно. Ми повинні проявити творчий підхід. Якщо ми зможемо перетворити існуючий і багатий ресурс, такий як вуглекислий газ, в різноманітні корисні продукти, космічні та наземні додатки цієї технології будуть нескінченні", – сказав Монсі Роман, програмний менеджер програми NASA Centennial Challenges.

NASA розпочало конкурс

Конкурс CO2 Conversion Challenge ділиться на дві фази. На першому етапі команди повинні будуть представити дизайн і опис системи перетворення CO2 в глюкозу. NASA вибере п'ять команд, кожна з яких отримає 50 тисяч доларів на подальшу роботу. У другій фазі потрібно буде представити працюючий прототип своєї системи, і тут головним призом будуть 750 тисяч доларів.

Розробка буде використана при колонізації Марса, де астронавтам будуть потрібні поновлювані джерела води, повітря і їжі. Зокрема, глюкозою можна годувати мікроорганізми, які будуть виробляти ті чи інші матеріали.

Додамо, що конкурс відкритий тільки для громадян США, власників грін-карт і для американських організацій. Подати заявку на участь можна до 24 січня 2019 року.

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