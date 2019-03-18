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Обрано найкращих героїв серіалу Гра престолів

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Друге місце займає брат Серсеї Тіріон Ланністер - фото 1
Друге місце займає брат Серсеї Тіріон Ланністер / HDQWalls

Автори британського видання The Independent склали рейтинг найкращих героїв Гри престолів. Для декого вибір лідера може здатися несподіваним.

Очолила перелік найкращих Серсея Ланністер. Видання відзначає, що цей персонаж є одним із найскладніших, що коли-небудь з'являлися на екрані. Глядачі продовжують співпереживати їй, попри жахливі вчинки, які зробила героїня в попередніх сезонах.

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Друге місце займає брат Серсеї Тіріон Ланністер, якого назвали "справжнім героєм із шаленим інтелектом". Тіріон не той, хто може здолати ворога потужними мускулами. Його зброя – це допитливий і хитромудрий мозок.

Замикає трійку лідерів Джейме Ланністер. Цей спочатку негативний герой істотно трансформується протягом серіалу у кращу сторону. Далі йдуть Кейтлін Старк, Джоффрі Баратеон, Сандор "Пес" Кліган, Санса Старк, Брієнна Тарт, Петір Бейлиш і Робб Старк. Що ж стосується найгірших персонажів, то ними названі Рікон Старк, Робін Арен, Ренлі і Томмен Баратеони.

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Джерело: digitalspy
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