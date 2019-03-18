Обрано найкращих героїв серіалу Гра престолів

Автори британського видання The Independent склали рейтинг найкращих героїв Гри престолів. Для декого вибір лідера може здатися несподіваним.

Очолила перелік найкращих Серсея Ланністер. Видання відзначає, що цей персонаж є одним із найскладніших, що коли-небудь з'являлися на екрані. Глядачі продовжують співпереживати їй, попри жахливі вчинки, які зробила героїня в попередніх сезонах.

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Друге місце займає брат Серсеї Тіріон Ланністер, якого назвали "справжнім героєм із шаленим інтелектом". Тіріон не той, хто може здолати ворога потужними мускулами. Його зброя – це допитливий і хитромудрий мозок.

Замикає трійку лідерів Джейме Ланністер. Цей спочатку негативний герой істотно трансформується протягом серіалу у кращу сторону. Далі йдуть Кейтлін Старк, Джоффрі Баратеон, Сандор "Пес" Кліган, Санса Старк, Брієнна Тарт, Петір Бейлиш і Робб Старк. Що ж стосується найгірших персонажів, то ними названі Рікон Старк, Робін Арен, Ренлі і Томмен Баратеони.

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