Гра престолів 8: з'явилося відео, як з акторів роблять білих блукачів

Телеканал HBO показав фантастичні перевтілення героїв серіалу Гра престолів. У новому відео гримери саги розповіли, як зі звичайних людей роблять білих блукачів і самого Короля Ночі. Зацініть!

І поки ми в очікуванні виходу фінального сезону Гра престолів 8 – автори серіалу вирішили привідкрити завісу та показати нанесення гриму.

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Виявляється, що для перетворення людини на білого блукача потрібно кілька годин! Тільки уявіть: акторам доводиться сидіти на одному місці від 6 до 8 годин під час гримування, а потім ще близько 12-и проводити на знімальному майданчику. Однак муки героїв на цьому не закінчуються, тому що знімати грим теж важко – на це йде годину або навіть дві.

Дивіться кадри залаштунків улюбленої Гри престолів:

Відзначимо, Гра престолів 8 сезон стартує у квітні 2019 року. Чекаємо фінальних серій з нетерпінням!

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