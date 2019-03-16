Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Гра престолів 8: з'явилося відео, як з акторів роблять білих блукачів

  • 27
Король Ночі - фото 1
Король Ночі

Телеканал HBO показав фантастичні перевтілення героїв серіалу Гра престолів. У новому відео гримери саги розповіли, як зі звичайних людей роблять білих блукачів і самого Короля Ночі. Зацініть!

І поки ми в очікуванні виходу фінального сезону Гра престолів 8 – автори серіалу вирішили привідкрити завісу та показати нанесення гриму.

Це цікаво: Оголошена дата виходу і тривалість усіх серій Гри престолів 8

Виявляється, що для перетворення людини на білого блукача потрібно кілька годин! Тільки уявіть: акторам доводиться сидіти на одному місці від 6 до 8 годин під час гримування, а потім ще близько 12-и проводити на знімальному майданчику. Однак муки героїв на цьому не закінчуються, тому що знімати грим теж важко – на це йде годину або навіть дві.

Дивіться кадри залаштунків улюбленої Гри престолів:

Відзначимо, Гра престолів 8 сезон стартує у квітні 2019 року. Чекаємо фінальних серій з нетерпінням!

Читайте також: Емілія Кларк прокоментувала свої оголення в Грі престолів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прикольний тест: Який ти березневий кіт?
  • 13 березня, 10:15
  • 1103
Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
  • 12 березня, 19:21
  • 1824
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
  • 14 березня, 13:28
  • 1317970
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз