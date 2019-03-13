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Гра престолів 8 сезон: оголошена дата виходу і тривалість усіх серій

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Фінальна Гра престолів вийде у квітні - фото 1
Фінальна Гра престолів вийде у квітні

8 сезон серіалу Гра престолів – найочікуваніша кіноподія 2019 року! Фінальні епізоди саги вийдуть вже за лічені дні, тож до вашої уваги дата виходу кожної серії та її тривалість.

Канал HBO випустив розклад усіх 6 серій фінального сезону Гра престолів 8, який стартує 14 квітня 2019 року. Раніше ходили чутки, що всі епізоди будуть розміром з повнометражний фільм, але насправді тільки три серії триватимуть понад годину.

Це цікаво: Емілія Кларк прокоментувала свої оголення в Грі престолів

Ось дата виходу та тривалість кожного епізоду:

  • 1 серія – 54 хвилини (14 квітня)
  • 2 серія – 58 хвилин (21 квітня)
  • 3 серія – 60 хвилин (28 квітня)
  • 4 серія – 78 хвилин (5 травня)
  • 5 серія – 80 хвилин (12 травня)
  • 6 серія – 80 хвилин (19 травня)

Творці Гри престолів обіцяють насичені подіями епізоди та найтривалішу битву в історії ТБ і кіно. Хто ж посяде Залізний трон та як завершиться війна проти білих "блукачів"? Дізнаємося уже незабаром!

Дейенеріс та Джон Сноу - фото 313936
Дейенеріс та Джон Сноу

Дивіться також: Трейлер фінального сезону Гри престолів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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