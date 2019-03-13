Гра престолів 8 сезон: оголошена дата виходу і тривалість усіх серій

8 сезон серіалу Гра престолів – найочікуваніша кіноподія 2019 року! Фінальні епізоди саги вийдуть вже за лічені дні, тож до вашої уваги дата виходу кожної серії та її тривалість.

Канал HBO випустив розклад усіх 6 серій фінального сезону Гра престолів 8, який стартує 14 квітня 2019 року. Раніше ходили чутки, що всі епізоди будуть розміром з повнометражний фільм, але насправді тільки три серії триватимуть понад годину.

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Ось дата виходу та тривалість кожного епізоду:

1 серія – 54 хвилини (14 квітня)

2 серія – 58 хвилин (21 квітня)

3 серія – 60 хвилин (28 квітня)

4 серія – 78 хвилин (5 травня)

5 серія – 80 хвилин (12 травня)

6 серія – 80 хвилин (19 травня)

Творці Гри престолів обіцяють насичені подіями епізоди та найтривалішу битву в історії ТБ і кіно. Хто ж посяде Залізний трон та як завершиться війна проти білих "блукачів"? Дізнаємося уже незабаром!

Дейенеріс та Джон Сноу

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