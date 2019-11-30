Обрано найкраще маленьке місто у світі

Найкращим маленьким містом світу визнана Лозанна, яка розташована у Швейцарії. Рейтинг склало видання Monocle. Крім цього, у престижний рейтинг увійшло 25 міст планети з населенням у 200 тисяч осіб.

Кореспонденти Monocle, редактори та експерти оцінювали 25 міст планети, в яких проживає до 200 тисяч осіб. Досліджувалися, зокрема, прогресивність місцевого самоврядування, якість громадського транспорту, залізничне і повітряне сполучення.

І ще: Названо найкращі країни Європи для комфортного життя

Лозанна стала лідером рейтингу оскільки має "глобальні перспективи, різноманітний склад населення, сприятливі умови для великого бізнесу і навколишню природу". Також фахівці оцінили ефективну мережу громадського транспорту в Лозанні.

ТОП-25 маленьких міст світу

Лозанна, Швейцарія. Боулдер, США. Берген, Норвегія. Хобарт, Австралія. Чігасакі, Японія. Больцано, Італія. Бордо, Франція. Інсбрук, Австрія. Порту, Португалія. Аахен, Німеччина. Рейк'явік, Ісландія. Саванна, США. Потсдам, Німеччина. Базель, Швейцарія. Чіангмай, Таїланд. Вікторія, Канада. Сан-Себастьян, Іспанія. Ейндховен, Нідерланди. Бат, Великобританія. Ольборг, Данія. Вісбаден, Німеччина. Трієст, Італія. Харлем, Нідерланди. Аннаполіс, США. Зальцбург, Австрія.

Читайте також: У ще одному місті на Сицилії можна купити будинок за 1 євро