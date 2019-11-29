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Названо найкращі країни Європи для комфортного життя

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Названо найкращі країни Європи для комфортного життя - фото 1

Експерти визначили найбільш і найменш благополучні європейські країни. Враховувалися борги громадян, чи є у них заощадження, а також як населення оплачує рахунки.

У рейтингу найбільш фінансово благополучних країн Європи на перші місця експерти поставили Німеччину і Австрію, посилаючись на дослідження шведської компанії Intrum AB. Найменш благополучними європейськими країнами є, на думку авторів, Греція і Литва.

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Німеччина
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Австрія

Країни ЄС оцінювали по тому, як громадяни можуть своєчасно оплачувати свої рахунки, чи є у них кредитні борги, заощадження, на якому рівні фінансової грамотності. Так, експерти визначили, що в Німеччині та Данії жителі своєчасно, на відміну від інших країн, платили за рахунками. У естонців, угорців і чехів найменше боргів по кредитах. А шведи і швейцарці можуть економити на місяць більше, ніж інші європейські жителі.

Не оминули своєю увагою автори дослідження і проблеми європейців. Так, 45% жителів ЄС вважають, що їхні доходи зменшуються останнім часом, а розміри рахунків ростуть. Чверть опитаних розповіли, що в поточному році позичали гроші або знімали їх з кредитної картки, щоб своєчасно оплатити рахунки.

Водночас 75% європейців стверджують, що можуть дозволити собі відкладати з зарплати щомісяця певну суму.

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Греція
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Литва

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Джерело: bloomberg
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