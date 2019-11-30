Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

У ще одному місті на Сицилії можна купити будинок за 1 євро

  • 17
Бівона, Сицилія - фото 1
Бівона, Сицилія / cnn

У невеликому містечку Бівона на Сицилії можна купити будинок за один євро. За допомогою цієї акції місцева влада хоче залучити нових городян.

На сьогодні в Бівоні проживають близько чотирьох тисяч осіб – у два рази менше, ніж 40 років тому. І для збільшення населення містечка місцева влада вирішила влаштувати заманливу акцію, в рамках якої охочі зможуть придбати будинок лише за 1 євро.

І ще: Названо найкращі країни Європи для комфортного життя

Містечко Бівона - фото 371104
Містечко Бівона

Деякі з виставлених на продаж споруд перебувають в хорошому стані, але є й такі, які потребують реконструкції. Відзначається, що придбаний за один євро будинок можна перетворити в ресторан, магазин або готель. При цьому покупець повинен вкласти в ремонт близько 2500 євро.

Читайте також: Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять

Джерело: cnn
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 713
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1077
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1916050
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Італія