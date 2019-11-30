У ще одному місті на Сицилії можна купити будинок за 1 євро

У невеликому містечку Бівона на Сицилії можна купити будинок за один євро. За допомогою цієї акції місцева влада хоче залучити нових городян.

На сьогодні в Бівоні проживають близько чотирьох тисяч осіб – у два рази менше, ніж 40 років тому. І для збільшення населення містечка місцева влада вирішила влаштувати заманливу акцію, в рамках якої охочі зможуть придбати будинок лише за 1 євро.

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Містечко Бівона

Деякі з виставлених на продаж споруд перебувають в хорошому стані, але є й такі, які потребують реконструкції. Відзначається, що придбаний за один євро будинок можна перетворити в ресторан, магазин або готель. При цьому покупець повинен вкласти в ремонт близько 2500 євро.

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