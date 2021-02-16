Обережно: ці продукти роблять нас дурнішими

Від деяких продуктів мозок втомлюється, більш того, і працює набагато гірше, ніж міг би.

Їжа, приготована у фритюрі

Дослідники говорять, що їжа, приготована у фритюрі, дуже калорійна і шкідлива, тому що сприяє розвитку запальних процесів в організмі. Якщо хочете залишатися розумними і активними, тоді краще забудьте про такий спосіб приготування їжі. Г

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Солодкі напої

Такі напої містять у своєму складі багато цукру, барвників та інших добавок, тому їх регулярне вживання шкодить всьому організму, зокрема мозковій активності. Солодкі напої можуть призвести до зниження когнітивних функцій і навіть деменції.

Алкоголь

Вчені говорять, що безпечної дози алкоголю не існує, тому краще від нього зовсім відмовитися. Регулярне вживання спиртних напоїв змінює структуру і тканини головного мозку.

Фаст-фуд

В цих продуктах міститься і сіль, і цукор, і швидкі вуглеводи – всі компоненти, які можуть порушити роботу мозкової діяльності. Тому, фаст-фудом краще не зловживати, навіть одна порція може заблокувати здатність мозку засвоювати нову інформацію.

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