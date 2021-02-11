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Вчені з'ясували, коли люди почали їсти оливки

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Оливки - фото 1
Оливки / bhub

Ізраїльські вчені виявили біля берегів Хайфи сліди найдавнішого у світі виробництва оливок, що призначалися для їжі. Його вік – близько 6600 років.

Під час занурень дайвери виявили дві кам'яні споруди і безліч ям, заповнених оливковими кісточками. Як показало дослідження кісточок, оливки були оброблені промисловим способом для вживання в їжу.

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Дослідники вважають, що в давнину виробництво оливок було безпосередньо на березі. Їх вимочували в солоній воді, щоб позбутися гіркоти. Вміст ям вчені порівнювали зі знахідками в містечку Кфар-Самір, де в XVIII столітті до нашої ери вироблялося оливкова олія. Воно розташоване приблизно за 1,5 кілометра від місця нової знахідки і вважалося найдавнішим заводом з виробництва оливкової олії.

Оливки і оливкова олія є ключовими інгредієнтами середземноморської дієти. Однак попередніх даних було недостатньо, щоб відповісти на питання, коли ж люди почали споживати оливки в їжу. Нове дослідження дозволило дізнатися, що люди в цьому регіоні не тільки використовували оливки для олії протягом тисяч років, але і їли їх.

Вчені з'ясували, коли люди почали їсти оливки - фото 447363

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Джерело: jpost
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