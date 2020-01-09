Oasis повертається: Ліам Галлахер завершує сольну кар'єру

Відомий музикант Ліам Галлахер зробив несподівану заяву про кінець власної сольної кар'єри. Незабаром на сцену може повернутись улюблений гурт мільйонів фанатів по всьому світу – Oasis.

Британський виконавець та ексучасник гурту Oasis Ліам Галлахер здивував фанатів новиною про те, що прощається з сольною кар'єрою. Про це та деталі майбутньої творчості він заявив на своєму профілі в соцмережі Twitter.

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"Я збираюсь закінчити сольну кар'єру після третього альбому, оскільки щойно отримав дзвінок від мого брата, який благав мене про возз'єднання Oasis о 2022 році. Якщо ви вірите у життя після любов, дайте знати", – відзначив він.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020

Щоправда, брат Ліама Ноел поки ніяк не відреагував на таку гучну заяву. Нагадаємо, що у 2009 році між чоловіками, які й створили гурт, трапився конфлікт, тому Oasis припинив своє існування. Якщо ви не можете пригадати, хто ж ці хлопці, то цю пісню ви точно знаєте:

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