Бунт проти системи: Оззі Осборн випустив кліп Straight to Hell

Знаменитий співак Оззі Осборн презентував відео на свій свіжий трек "Straight to Hell", у якому всіх запрошує до пекла. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Легенда рок-музики Оззі Осборн потішив шанувальників кліпом на сингл Straight to Hell, який вийшов кілька місяців тому. До слова, це вже другий трек, що потрапить до нової платівки лідера Black Sabbath під назвою "Ordinary Man". Вихід альбому запланований вже на цей рік.

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А тим часом у новому кліпі можна побачити справжній натовп бунтарів, які починають громити на своєму шляху все, що бачать. Сам Оззі спостерігає за картиною на своєму лімузині.

Ozzy Osbourne – Straight to Hell, дивитись кліп онлайн:

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