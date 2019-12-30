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Tesla Cybertruck та інші винаходи Ілона Маска зняли у кліпі відомого репера

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Tesla Cybertruck стає все популярнішим - фото 1
Tesla Cybertruck стає все популярнішим

Репер Тревіс Скотт і його колеги по музичному об'єднанню Cactus Jack випустили кліп на пісню Gang Gang. Родзинкою відеороботи стало використання винаходів Ілона Маска. Зокрема, новенького пікапа Tesla Cybertruck, масове виробництво якого стартує лише у 2021 році!

У кліпі є і інші пристрої Ілона Маска: електричний квадроцикл Tesla і вогнемет Not A Flamethrower, який продавала The Boring Company.

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У соцмережах відразу звернули на це увагу. "Перепрошую, але це найкращий кадр відео і настрій прийдешнього 2020 року", – коментує продюсер Сем Шеффер, кажучи про кадр, в якому є всі винаходи Ілона Маска.

Дивіться кліп репера, в якому "зіркою" став Cybertruck Маска:

А ще на днях соцмережі дивувалися тому, що Ілон Маск потрапив на спільне фото з реперами Тревісом Скоттом, Каньє Вестом і Quavo.

Ілон Маск представив Cybertruck 23 листопада. Це броньований електричний пікап, дизайн якого був натхненний фільмами про Джеймса Бонда і "Той, що біжить по лезу".

Одним з нововведень моделі стало броньоване скло, але під час презентації воно розбилося, коли в рамках демонстрації в нього кинули металеву кулю. З'явилося багато мемів на цю тему, однак репутації пікапа це не сильно зашкодило – вже оформили оформлено не менше 150 тисяч попередніх замовлень.

Пікап буде доступний у трьох версіях: за $ 39 900, $ 49 900 і $ 69 900, причому за додаткові $ 7000 можна додати функцію автопілота.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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