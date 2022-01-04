Нутриціологи розповіли, як зміцнити організм взимку

У холодну осінь та зиму ризик захворіти стає особливо високим ще й тому, що організм відчуває нестачу вітамінів та мінералів, що посилюють його імунний захист. Хороша імунна система – найкращий захист від хвороб.

Правило номер один – це здоровий сон. Спати слід щодня і не менше 8 годин (саме стільки часу необхідно організму людини на відновлення). Спати і висипатися на вихідних це не є рішенням і зовсім не є компенсацією. Найкраще привчити себе лягати щодня в один і той самий час, пише health.

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Частіше будьте на свіжому повітрі, гуляйте, особливо вдень. Організму людини просто необхідне сонячне світло. Звичайно ж, людям, хто цілими днями працюють в офісі, дуже непросто виконувати таке правило, виділяючи час для прогулянок, але як варіант можна спокійно використовувати час для обідньої перерви.

Харчування. Уникайте низькокалорійних дієт, вживайте ферментовані продукти та продукти багаті на цинк, вітамін С, селен.

Зниження стресу. При хронічному стресі імунітет знижується, тому дуже важливо допомогти організму запустити адаптивні процеси.

Детоксикація. Організм з порушеною системою детоксикації буде схильний до більшого вірусного навантаження, через те, що не може вивести продукти життєдіяльності.

Як зміцнити організм взимку

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