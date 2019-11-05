Нову Skoda Octavia вперше показали на офіційному відео

До прем'єри нової Octavia залишається тиждень, і Skoda починає серію інтригуючих відео, присвячених бестселеру. У ролику розкриваються малюнок нових світлодіодних матричних фар, оформлення задньої оптики з динамічними поворотниками і контури кузова.

Екстер'єр автомобіля на офіційному відео в деталях різниться із зображенням, випадково розкритим два тижні тому на німецькому сайті марки: передня оптика ліфтбека на знімку значно тонша та довша, не збігається і форма дзеркал заднього виду.

І ще: Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні

Про те, що Octavia четвертого покоління відмовиться від роздільних фар головного світла і повернеться до оптики традиційної форми стало відомо з численних шпигунських знімків. Попри шар маскувальної плівки, впізнаваний, наприклад, дизайн задніх ліхтарів, виконаних у стилістиці седана Volvo S90. Також відомо, що нова Octavia збереже колісну базу, але стане трохи більшою за попередника – довжина збільшиться на 19-22 міліметри в залежності від типу кузова, а ширина – на 15 міліметрів.

Гамма двигунів для європейського ринку складатиметься з 150-сильного турбомотора 1.5, 190-сильного наддувного агрегату 2.0 і двигуна 1.0 TSI на 110 кінських сил. Дизельна лінійка буде обмежена мотором 2.0 TDI з варіантами форсування на 150 або 200 кінських сил. Крім того, Octavia отримає гібридні модифікації на основі турбомотора 1.4 TSI і газову версію зі 130-сильним 1,5-літровим агрегатом. Базові Octavia отримають передній привід, а повноприводна трансмісія буде покладена найбільш потужним версіями.

Шпигунські фото нової Skoda Octavia:

Прем'єра Skoda Octavia в кузові універсал відбудеться в Празі 11 листопада. Через кілька тижнів Skoda обіцяє показати ліфтбек. Продажі в Європі почнуться у 2020 році.

Читайте також: Водії оцінять: підліток з Пенсильванії вирішив проблему "сліпих" зон