Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні

Часто водії проводять у машині більше часу, ніж вдома, тож хочеться, щоб у салоні було затишно та охайно. Ділимося з вами дієвою порадою, як прибрати неприємний запах в автомобілі.

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Найдієвіший, проте найдорожчий спосіб – зробити повну хімчистку салону. Це гарантовано прибере запах, який вас дратує. У автомийках використовують якісну та дорогу хімії для усунення плям різного походження. Самотужки купляти такі очисні засоби не вигідно, адже ви можете не використати їх до закінчення терміну придатності. Також в автомийках немає окремої функції усунення запаху, а платите ви за комплексне прибирання.

Якщо немає можливості та потреби зробити хімчистку в салоні, то є швидкий і дешевий лайфхак. Розсипте на сидіння у салоні звичайно харчову соду. Її можна придбати у будь-якому супермаркеті. Зачекайте 10 хвилин й через пройдений час ретельно пропилососьте оббивку крісел. Сода дуже добре вбирає запахи, тож впорається з неприємним ароматом у вашому автомобілі.

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