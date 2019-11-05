Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки

Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні

  • 131
як позбутися запаху в салоні - фото 1
як позбутися запаху в салоні

Часто водії проводять у машині більше часу, ніж вдома, тож хочеться, щоб у салоні було затишно та охайно. Ділимося з вами дієвою порадою, як прибрати неприємний запах в автомобілі.

І ще: Корисні поради та хитрощі догляду за авто

Найдієвіший, проте найдорожчий спосіб – зробити повну хімчистку салону. Це гарантовано прибере запах, який вас дратує. У автомийках використовують якісну та дорогу хімії для усунення плям різного походження. Самотужки купляти такі очисні засоби не вигідно, адже ви можете не використати їх до закінчення терміну придатності. Також в автомийках немає окремої функції усунення запаху, а платите ви за комплексне прибирання.

Якщо немає можливості та потреби зробити хімчистку в салоні, то є швидкий і дешевий лайфхак. Розсипте на сидіння у салоні звичайно харчову соду. Її можна придбати у будь-якому супермаркеті. Зачекайте 10 хвилин й через пройдений час ретельно пропилососьте оббивку крісел. Сода дуже добре вбирає запахи, тож впорається з неприємним ароматом у вашому автомобілі.

До теми: Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
  • 03 листопада, 18:45
  • 1197
Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше
  • 31 жовтня, 20:15
  • 843
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1863874
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології