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Нову Диво-жінку покажуть на HBO Max і в кінотеатрах: відома дата прем'єри

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Нова Диво-жінка вийде наприкінці року - фото 1
Нова Диво-жінка вийде наприкінці року

Студія Warner Bros. вирішила показати сиквел "Диво-жінки" Патті Дженкінс з Галь Гадот у головній ролі і в кінотеатрах, і на HBO Max. Для підписників стрімінгового сервісу зі США фільм стане доступний 25 грудня.

Продовження "Диво-жінки" розповість про мільярдера Максвелла Лорді, який шукає магічний артефакт, що дарує власникові безмежну силу і могутність.

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У цьому йому допомагає доктор Барбара Мінерва, але вона випадково перетворюється на жінку-кішку Гепарду і починає полювання на свого наймача. Щоб врятуватися, Максвелл просить захисту у Діани Прінс. Разом з Гадот у стрічці знялися Педро Паскаль, Крістен Уіг, Робін Райт і Кріс Пайн.

В український прокат "Диво-жінка: 1984" повинна вийти 24 грудня.

Раніше стало відомо, що Галь Гадот і Патті Дженкінс працюватимуть разом над фільмом про царицю Єгипту Клеопатру.

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Джерело: Variety
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