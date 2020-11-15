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Двейн Джонсон не помістився у замовлений спорткар на зйомках фільму Netflix: епічне фото

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Двейн Джонсон - фото 1
Двейн Джонсон / instagram

Голлівудський актор Двейн Джонсон на прізвисько Скеля поділився з шанувальниками на сторінці в Instagram кумедною історією. За словами кінозірки, він не помістився в спеціально замовлений спорткар на зйомках комедійного бойовика для Netflix під назвою "Red Notice".

Так, Джонсону дісталася роль агента Інтерполу у фільмі "Red Notice", прем'єра якого запланована на 2021 рік. "Вгадайте, хто занадто великий, щоб поміститися в ще одну спортивну машину, і тепер нам потрібно змінити всю послідовність зйомки сцени погоні з пострілами", – написав актор.

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Джонсон уточнив, що Porsche був спеціально замовлений, а на підготовку зйомки сцени знадобилося кілька місяців. "Ласкаво просимо у 2020 рік. Зрештою, ми проявили спритність і знайшли оригінальний спосіб, щоб все ж зняти сцену", – підсумував Скеля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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