Двейн Джонсон не помістився у замовлений спорткар на зйомках фільму Netflix: епічне фото

Голлівудський актор Двейн Джонсон на прізвисько Скеля поділився з шанувальниками на сторінці в Instagram кумедною історією. За словами кінозірки, він не помістився в спеціально замовлений спорткар на зйомках комедійного бойовика для Netflix під назвою "Red Notice".

Так, Джонсону дісталася роль агента Інтерполу у фільмі "Red Notice", прем'єра якого запланована на 2021 рік. "Вгадайте, хто занадто великий, щоб поміститися в ще одну спортивну машину, і тепер нам потрібно змінити всю послідовність зйомки сцени погоні з пострілами", – написав актор.

І ще: Папа Римський Франциск постави лайк сексуальній моделі в Instagram: фотофакт

Джонсон уточнив, що Porsche був спеціально замовлений, а на підготовку зйомки сцени знадобилося кілька місяців. "Ласкаво просимо у 2020 рік. Зрештою, ми проявили спритність і знайшли оригінальний спосіб, щоб все ж зняти сцену", – підсумував Скеля.

Читайте також: Біллі Айліш розповіла, як знімався її новий кліп Therefore I am