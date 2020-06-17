Ford презентував ефектний Mustang Mach 1 вперше за 15 років

Компанія Ford показала новий Mustang Mach 1. Модель стала першою в цій лінійці за півтора десятиліття. На ринку новинка з'явиться навесні 2021 року, але ціна Mustang Mach 1 поки невідома. Авто можна замовити в ексклюзивному кольорі.

Спорткар отримає п'ятилітровий двигун V8 потужністю 525 кінських сил і шестиступінчасту механічну коробку Tremec 3160 від Shelby GT350. Як альтернатива покупцям також буде запропонована 10-діапазонний "автомат". Окремі деталі підвіски і системи охолодження новинка запозичить також у Shelby GT350.

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Замість масивного повітрозабірника на капоті Mustang Mach 1 з'явилися вузькі прорізи. Також новинка отримала "тривимірну" решітку радіатора і оновлені бічні юбки з дифузором.

У комплекті йдуть класичні для Mustang 19-дюймові пятиспицеві диски. Модель можна замовити в ексклюзивному сріблястому кольорі Fighter Jet Grey, помаранчевому Twister Orange, блакитному Velocity Blue, і ще у п'яти кольорах.

Відзначається, що на ринку автомобіль з'явиться навесні 2021 року. Ціна Mustang Mach 1 поки невідома.

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