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Запорожець схрестили з Mercedes і Lamborghini: що з цього вийшло

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Запорожець - фото 1
Запорожець / topgir

Одеські ентузіасти вирішили поєднати автомобілі Mercedes Smart і ЗАЗ-965А. Проєкт став відомий як ЗАЗ-965 "Кроша".

Слід зауважити, що власник спочатку просто хотів довести до ладу свій Запорожець, але потім пішов далі.

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Згідно з інформацією ЗМІ, на втілення ідеї їх підштовхнула появу аналогічного кастома Запорожця, який був розроблений кілька років тому в Москві. У всякому разі, самі одесити не особливо приховують той факт, що саме приклад москвичів надихнув їх найбільше.

Також звернемо увагу, що за основу майбутнього автомобіля був узятий розбитий Smart, який був у жахливому стані. Майстри дійсно створили диво, довівши до ладу цю руїну. Підлогу і підсилювачі вони виготовили вручну. Решта радянських частин авто була встановлена на шасі німецького автомобіля.

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Джерело: topgir
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