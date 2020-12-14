Новорічний стіл 2021: у скільки українцям обійдеться приготування святкових страв

Вартість новорічного столу 2021 року для української сім'ї з чотирьох осіб в середньому складе 1706,09 грн. У порівнянні з минулим роком сума виросте на 5,3%. Про це свідчать розрахунки, зроблені Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки".

Для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної української сім'ї: салати, м'ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої та інше.

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За розрахунками вчених, 3 кг салату "Олів'є" традиційної рецептури обійдеться у 159,37 грн. Це на 13,8% більше, ніж при святкуванні Нового 2020 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку – 32,50 грн, 200 г солоних огірків – 16,50 грн, 6 яєць – 14,50 грн і 180 г майонезу – 12,50 грн. Ще у 13,37 грн обійдуться цибуля, морква і картопля, ціни на які за станом на кінець 2020 року впали (крім моркви), в порівнянні з 2019 роком на 23,5% і 30,1%.

На рівні минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг) – 120,37 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 12,50 грн, морква – 1,81 грн (1 шт.), Буряк -–2,17 грн (1 шт.), Цибуля – 1,19 грн (1 шт.), Картопля – 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% зросли видатки на м'ясні продукти. Пів кілограма вирізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" буде коштувати 89,50 грн (+11,9% проти цін 2019 року), копченої підчеревини – 100 грн (+ 25%), биток зі свинини свіже – 110,0 грн (+33, 3%). М'ясо птиці на кінець 2020 року є найдешевшим серед інших видів м'яса. За 1 кг свіжого філе курячого доведеться заплатити у середньому 95 грн. В цілому вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складе 394,50 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться в 100 грн, твердий сир (300 г) – 66 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 38 грн. Молочні продукти в цьому році подорожчали на 10-12%.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 182,3 грн. Картопля (2 кг) буде коштувати в цьому році 19,30 грн, гриби (1 кг) – 50 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 грн. За 2 кг мандаринів – 70 грн, 1 кг бананів обійдеться в середньому в 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться в 100 грн. У півтора раза більше – 170 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку 5-річної витримки. Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн. За 2 л соку доведеться заплатити 38,30 грн, за газовану воду (1,5 л) – 11,30 грн, за солодку воду (2 л) – 27 грн.

Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – в 220 грн. Отже, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176,09 грн, зазначив учений.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві складе 1916,78 грн, що на 7,4% більше, ніж вартість новорічного столу 2020 року. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці у 2426,78 грн.

Вартість новорічного столу 2020 року для української сім'ї з чотирьох осіб становила 1620,70 грн.

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