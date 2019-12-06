Новорічні пісні для дітей: найкращі дитячі композиції на Новий рік

Веселі новорічні пісні для дітей створять святковий настрій вам та вашим малюкам! Слухайте та співайте святкові хіти усією сім'єю!

Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас найкращі дитячі новорічні пісні. Слухати онлайн святкові треки у нашій музичній добірці.

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Діти дуже люблять співати та танцювати, це для них найкращі святкові веселощі. Тож створіть відповідний настрій за допомогою плейлиста новорічних пісень!

Нарешті приїхав любий наш дідусь

Чути ніжний голосок,

Дзвоники дзвенять,

Через гори і поля

Саночки летять!

Приспів:

Нарешті приїхав

Любий наш дідусь,

Посміхається до нас,

Крутить білий вус! (2 рази)

Ми чекали цілий рік,

Дід Мороз, тебе,

Подивися, вже зима

Свій танок веде!

Приспів.

Будем, Дід Мороз, тобі

Пісеньку співать,

Тільки ти ж не забувай

Цукерочки діставать!

Приспів.

Ой мете метелиця

Ой, мете метелиця,

По доріжці стелиться,

І сніжок білесенький

Падає до ніг,

А ми не лякаємось,

Тепло одягаємось,

Біжимо на вулицю,

На м'якенький сніг!

Приспів:

А сніжок, як пушок,

Як пушок, легенький.

Ми в долоні ловимо

Зіроньки маленькі. (2 рази)

Ой, мете метелиця,

По доріжці стелиться

І сніжок білесенький

Падає до ніг,

А ми не лякаємось,

Ми у сніжки граємось,

Падаємо весело

На м'якенький сніг!

Приспів (2 рази)

Я ялиночка

Приспів:

Ти ялиночка, як перлинка сяєш

Ти, ялиночка співати надихаєш (4 рази)

Вже до нас іде зима білий, білий сніг

Вже до нас іде зима скоро новий рік

Вся моя родина знає

Свято без ялинки не буває

Свято без ялинки не буває

Приспів.

З нами вже зима, всі пісні готують

З нами вже зима, всіх зима дивує

Вся моя родина знає

Свято без ялинки не буває

Свято без ялинки не буває

Приспів.



З нами вже зима, ми побачим перший сніг

З нами вже зима, скоро буде новий рік

Вся моя родина знає

Свято без ялинки не буває

Свято без ялинки не буває

Приспів.

Тишком-нишком

Тишком нишком зникне осінь,

Закружляє білий сніг.

В гості нас зима запросить,

Святкувати Новий рік!

Приспiв:

Білим-білим снігом Землю замело,

Щоб усім на світі радісно було.

Біла, біла, біла стала вся Земля,

Щоб були щасливі разом ти і я.

Тишком нишком всі сніжинки

Посідають на поріг,

І засяє в нас ялинка,

Прийде свято Новий рік.

Приспiв.

Тишком нишком прийде диво,

Привітає нас усіх.

Там де свято – всі щасливі,

Там де свято – завжди сміх.

Приспiв.

Веселі дзвоники (Jingle Bells)

Срібно-білий сніг

Вистеле поріг.

Кличе у світи

Серпантин доріг.

За вікнами імла

І в пошуках тепла

По вулиці засніженій

Іде-бреде зима.

Приспів:

Цілий день дзень-дзелень

Дзвоники дзвенять.

Ялинкові ліхтарі

Казково мерехтять. Хей!

Цілий день дзень-дзелень

Ділі-дон-дін-дін.

Зірка сяє і лунає

Цей різдвяний дзвін.

Миколай іде.

Хор янголів веде.

Вітер-сніговій

У димар гуде.

Ми зичимо усім

Дорослим і малим

У цю чарівну світлу ніч

Знайти свій теплий дім.

Приспів.

Подарунків міх:

Ласощі та сміх.

Щастя і добра

Вистачить на всіх.

Дивися, на вікні

Дерева крижані –

Це Новий Рік летить до нас

На білому коні.

Приспів.

Хай сніжить (Let it snow)

Під ногами біле покривало –

Вкрило землю і лежить,

Сперечатися з зимою не стану

Хай сніжить, хай сніжить.

Білі шапки на деревах,

Біле хутро на дахах,

Вже напевно зрозуміло –

Це зима вдягає нас.

А коли приходить свято,

І вечерею убраний стіл

Несподівано так тепло,

Так тепло стає на душі.

Замело цілу округу,

І нема куди піти,

Тож давайте у подвір'ї

Покидаємо сніжки.

Усе казкове – сніг мете

І дітям радість він несе,

Сніг кружляє і летить,

Хай сніжить, хай сніжить!

Відчуєш ти, як мороз скрипить,

І сніг під місяцем заблистить,

У ніч таку ніхто не спить,

Хай сніжить, хай сніжить!

Білі шапки на деревах,

Біле хутро на дахах,

Вже напевно зрозуміло –

Це зима вдягає нас.

Замело цілу округу,

І нема куди піти,

Тож давайте у подвір'ї

Покидаємо сніжки.

А коли приходить свято,

І вечерею убраний стіл

Несподівано так тепло,

Так тепло стає на душі.

Під ногами біле покривало -

Вкрило землю і лежить,

Сперечатися з зимою не стану

Хай сніжить, хай сніжить!

Дінь-дінь дон

З Новим Роком все спочатку,

Вже чудес Різдвяних час,

І тепер усі чекаєм,

Як вони прийдуть до нас!

Наготуємо ялинки,

Подарунків цілий міх,

А довкола знову чути

Дітвори веселий сміх.

Приспів:

Дін-дін-дон! Дін-дін-дон!

Дзвоники дзвенять!

Дін-дін-дон! Дін-дін-дон!

Разом гомонять!

Дін-дін-дон! Дін-дін-дон!

Чути там і тут!

Дін-дін-дон! Дін-дін-дон!

Свята в гості йдуть!

У веселій круговерті

Закрутився цілий світ,

Миколай приніс далекий

Із Лапландії привіт.

Мерехтять вогнями знову

Наші вулички й міста,

Зустрічаємо веселі

І улюблені святі!

Приспів (2 рази)

Плесь, не стій

Підемо у двір гуляти,

Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Зимову пісню вітати,

Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Приспів:

Плесь-плесь-плесь, не стій,

Швидше рученята грій.

Туп-туп-туп Мороз –

Наші ніжки не морозь. (2 рази)

Ми доріжки промели,

Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Купки снігу намели,

Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Приспів.

З снігу зліпимо сніжки,

Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Люблять зиму малюки,

Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Приспів.

Файна в нас ялиночка

Підіймайся весь народ

Ми заводим хоровод (2 рази)

Ось тобі моя рука

Хоровод немов ріка (2 рази)

Приспів:

Файна в нас ялиночка

На ялинці зірочка

За віконцем сніг

Файна в нас ялиночка

На ялинці зірочка

Здрастуй, Новий рік

Веселиться дітвора

Святкувати вже пора (2 рази)



Подаруночки для всіх

Значить скоро Новий рік

Суперсвято – Новий рік

Приспів (2 рази)

Дід Мороз

Снігу так багато

В лісі намело,

Всіх чаклує

Новорічна ніч,

Щоби в нас на святі

Радісно було

Дідуся Мороза

Ти поклич!

Приспів:

Лагідно просимо:

Ти, ялиночко, світись!

Діду Морозе,

Ти у лісі не барись! (2 рази)

Може, ти, дідусю,

В лісі заблукав?

Може, заморився у путі?

Так, у нас на святі

Вогники горять,

Ти відразу зможеш

нас знайти!

Приспів.

Зимонька-зима

Зимонька-зима вже до нас прийшла,

Все біліє навкруги.

Білим кожушком, накриває все,

Землю вкриє до весни. (4 рази)

Зимонька-зима, прийшла не одна,

З нею грудень завітав.

Довго він чекав, зиму виглядав,

Вже для нього час настав. (4 рази)

Зимонька-зима, знову принесла,

Дітям новорічні дні.

Дід Мороз чекав, зиму виглядав,

Він на свято завітав.

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