5 нових українських книг, з якими варто зустріти зиму

Різдвяний затишок, новорічна магія та очікування дива від Святого Миколая – на сторінках цих книг. Підготували для вас добірку цікавих книг, які найкращі читати саме взимку, щоб отримати максимум задоволення та святкового настрою.

Таке різне Різдво

Видавництво : Видавництво Старого Лева

: Видавництво Старого Лева Рік : 2020

: 2020 Упорядник : Ольга Ренн

: Ольга Ренн Автор: Катерина Бабкіна, Дорж Бату, Христя Венгринюк, Надійка Гербіш, Богдан Коломійчук, Богдана Матіяш, Дзвінка Матіяш, Василь Махно, Катерина Міхаліцина, Костянтин Москалець, Ірина Савка, Ірина Славінська, Людмила Таран, Петро Яценко

Це збірка короткої прози від улюблених українських авторів, які об'єднали свої тексти під однією обкладинкою, для того, щоб читач відчув святкову атмосферу Різдва та новорічного дива. А зимова магія у кожного своя й різдвяні дива у всіх різні – вдома чи у дорозі, в оточенні рідних та близьких чи на самоті, з дотриманням усіх традицій чи абсолютно сучасне, офіційне або затишне, серед розкоші чи без надмірностей... Кожне Різдво – особливе!

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Велика різдвяна книжка

Видавництво : Портал

: Портал Рік : 2020

: 2020 Автор: Ярослав Грицак, Надійка Гербіш

Це подарункове видання про Різдво як воно є. Автори створили святковий пазл з різних елементів, який читач складає з кожною сторінкою. Тут і реальні факти, і роздуми авторів, і традиції, і різдвяні символи, без яких ми вже не уявляємо свято, і мелодії, які наспівуєш, коли сніжить довкола. Пізнайте Різдво зусібіч та насолодіться підготовкою до цього світлого свята.

Нова радість стала: улюблені колядки та щедрівки

Видавництво : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Рік : 2020

: 2020 Упорядник: Іван Малкович

Це обов'язкова книга для сімейної бібліотеки, яку ваша родина буде передавати від старшого покоління до молодшого. Максимально інтерактивне видання, яке задовольнить кожного за святковим столом. Текст – найвідоміші українські колядки, ілюстрації – казкове Різдво у різних куточках України, бонус – QR-код, який оживає голосами популярних виконавців та мелодіями улюблених щедрівок.

Львів. Смаколики. Різдво

Видавництво : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"

: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля" Рік : 2016

: 2016 Упорядник : Дара Корній

: Дара Корній Автор: Дара Корній, Алла Рогашко, Ніка Нікалео, Анна Хома, Вікторія Гранецька, Тетяна Белімова, Світлана Горбань, Наталя Лапіна

Калейдоскоп історій зі спільною локацією (Львів) та спільним часом (Різдво) в одній книзі. Українські письменниці об'єдналися і створили направду різдвяну оду, під час прочитання якої ви будете радіти, сумувати, сміятися, плакати, ностальгувати та мріяти. Ніжні та щемкі розповіді наповнюють серце передріздвяним очікуванням, а душу – вірою у дещицю магії та святкове диво.

Веселих свят!

Видавництво : Зелений пес

: Зелений пес Рік : 2014

: 2014 Автор: Брати Капранови

Брати Капранови створили унікальне видання – вони зібрали усі українські традиції під однією палітуркою. Оскільки Різдво – найбільше свято для українців на ряду з Великоднем, то варто влаштувати сімейне читання цієї книги напередодні новорічних урочистостей. І батькам, і дітям буде цікаво дізнатися, як наші предки відзначали Рождество Христове. "Веселих свят!" – це не лише про історію свят та традиції, а й про ігри, пісні, страви та рукоділля. Це наша культура й те, що робить нас українцями!

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