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5 нових українських книг, з якими варто зустріти зиму

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книги для хорошого настрою взимку - фото 1
книги для хорошого настрою взимку

Різдвяний затишок, новорічна магія та очікування дива від Святого Миколая – на сторінках цих книг. Підготували для вас добірку цікавих книг, які найкращі читати саме взимку, щоб отримати максимум задоволення та святкового настрою.

Таке різне Різдво

  • Видавництво: Видавництво Старого Лева
  • Рік: 2020
  • Упорядник: Ольга Ренн
  • Автор: Катерина Бабкіна, Дорж Бату, Христя Венгринюк, Надійка Гербіш, Богдан Коломійчук, Богдана Матіяш, Дзвінка Матіяш, Василь Махно, Катерина Міхаліцина, Костянтин Москалець, Ірина Савка, Ірина Славінська, Людмила Таран, Петро Яценко
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Це збірка короткої прози від улюблених українських авторів, які об'єднали свої тексти під однією обкладинкою, для того, щоб читач відчув святкову атмосферу Різдва та новорічного дива. А зимова магія у кожного своя й різдвяні дива у всіх різні – вдома чи у дорозі, в оточенні рідних та близьких чи на самоті, з дотриманням усіх традицій чи абсолютно сучасне, офіційне або затишне, серед розкоші чи без надмірностей... Кожне Різдво – особливе!

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Велика різдвяна книжка

  • Видавництво: Портал
  • Рік: 2020
  • Автор: Ярослав Грицак, Надійка Гербіш
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Це подарункове видання про Різдво як воно є. Автори створили святковий пазл з різних елементів, який читач складає з кожною сторінкою. Тут і реальні факти, і роздуми авторів, і традиції, і різдвяні символи, без яких ми вже не уявляємо свято, і мелодії, які наспівуєш, коли сніжить довкола. Пізнайте Різдво зусібіч та насолодіться підготовкою до цього світлого свята.

Нова радість стала: улюблені колядки та щедрівки

  • Видавництво: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА
  • Рік: 2020
  • Упорядник: Іван Малкович
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Це обов'язкова книга для сімейної бібліотеки, яку ваша родина буде передавати від старшого покоління до молодшого. Максимально інтерактивне видання, яке задовольнить кожного за святковим столом. Текст – найвідоміші українські колядки, ілюстрації – казкове Різдво у різних куточках України, бонус – QR-код, який оживає голосами популярних виконавців та мелодіями улюблених щедрівок.

Львів. Смаколики. Різдво

  • Видавництво: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"
  • Рік: 2016
  • Упорядник: Дара Корній
  • Автор: Дара Корній, Алла Рогашко, Ніка Нікалео, Анна Хома, Вікторія Гранецька, Тетяна Белімова, Світлана Горбань, Наталя Лапіна
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Калейдоскоп історій зі спільною локацією (Львів) та спільним часом (Різдво) в одній книзі. Українські письменниці об'єдналися і створили направду різдвяну оду, під час прочитання якої ви будете радіти, сумувати, сміятися, плакати, ностальгувати та мріяти. Ніжні та щемкі розповіді наповнюють серце передріздвяним очікуванням, а душу – вірою у дещицю магії та святкове диво.

Веселих свят!

  • Видавництво: Зелений пес
  • Рік: 2014
  • Автор: Брати Капранови
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Брати Капранови створили унікальне видання – вони зібрали усі українські традиції під однією палітуркою. Оскільки Різдво – найбільше свято для українців на ряду з Великоднем, то варто влаштувати сімейне читання цієї книги напередодні новорічних урочистостей. І батькам, і дітям буде цікаво дізнатися, як наші предки відзначали Рождество Христове. "Веселих свят!" – це не лише про історію свят та традиції, а й про ігри, пісні, страви та рукоділля. Це наша культура й те, що робить нас українцями!

До теми: Полоскотати нерви: названі найстрашніші книги в історії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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