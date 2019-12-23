Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік

Підготували для вас святкове меню до Нового року 2020! Радіо МАКСИМУМ пропонує цікаві та легкі рецепти приготування страв, які смакуватимуть усім, – закуски, салати, основна страва, гарнір, десерт та напої!

Відомий кулінар Євген Клопотенко створив оригінальні повноцінні меню для новорічного столу. Тут для вас і класичні святкові салати з дещо покращеною рецептурою, і абсолютно нові, але не менш смачні закуски. Головна перевага – це комплексне меню, яке складається із закусок, салатів, основної страви, гарніру, десерту та напоїв. А ще ці рецепти прості у приготуванні, а інгредієнти доступні й не дорогі.

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Традиційне новорічне меню

Це меню на будь-який смак, тому задоволення отримають всі! Кулінар врахував, що багато хто любить традиційні новорічні страви, приміром, олів'є, тому у його варіанті цей салат ще смачніший.

Інгредієнти:

Оселедець – 1 тушка (заморожена)

Картопля – 10 шт (середнього розміру)

Кріп – 20 г

Соняшникова олія – 2-3 ст. л.

Сіль і перець – за смаком

Маринад для оселедця:

Вода – 500 мл

Сіль – 2 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Оцет – 100 мл

Чорний перець – 10 горошин

Рецепт:

Оселедець розморозьте в холодильнику, видаліть нутрощі та зябра. Приготуйте маринад для оселедця. У невеликій мисці з'єднайте 500 мл води, 2 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру і 100 мл оцту. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Перелийте в невелику каструлю, додайте 10 горошин чорного перцю, доведіть до кипіння, а потім остудіть до кімнатної температури. Оселедець покладіть у місткість, яка підходить за розміром, і залийте маринадом, так, щоб він практично повністю покрив тушку. Залиште в холодильнику на 1 добу. На наступний день очистьте оселедець від шкіри та кісток. Залишіть тільки філе й дрібно його поріжте. Розігрійте духовку до 180 градусів. Картоплю добре промийте і розріжте на дві частини. Викладіть у форму для запікання або на деко, застелене пергаментом, полийте олією, посоліть і поперчіть за смаком. Запікайте в духовці до готовності протягом 35-40 хвилин, поки картопля не стане м'якою. Готову картоплю дістаньте з духовки та їй дайте охолонути до кімнатної температури. Дістаньте з кожної половинки запеченої картоплі м'якуш за допомогою звичайної столової ложки. Картопляні човники відкладіть в сторону. Дрібно поріжте картопляний м'якуш ножем. Він знадобиться нам для приготування начинки. У невеликій мисці змішайте подрібнений оселедець, картоплю і дрібно порубаний кріп. Додайте 1 ст. л. соняшникової олії та добре перемішайте. Наповніть сумішшю половинки картоплі безпосередньо перед подачею на стіл.

Інгредієнти:

Яйця – 4 шт

Огірок солоний – 1 шт

Шинка – 75 г

Майонез домашній (за рецептом Клопотенка) – 1 ст. л.

Куркума – 1 ч. л.

Кріп – 3-5 гілочок

Сіль і перець – за смаком

Рецепт:

Добре промийте та висушіть кріп, потім дрібно порубайте ножем. Шинку наріжте спочатку смужками, а потім дрібними кубиками. Один великий солоний огірок наріжте пластинками, а потім дрібними кубиками, приблизно, як і шинку. Яйця, попередньо зварені круто, очистьте і розріжте навпіл. Яєчні жовтки дістаньте ложечкою і покладіть в миску з шинкою, зеленню та огірком. Приготуйте домашній майонез. (У чашу розбийте 2 яйця, додайте по дрібці чорного перцю і солі, столову ложку негострої гірчиці. Потім влийте 100-150 мл соняшникової олії й добре перемішайте занурювальним блендером до однорідного стану. Чим більше соняшникової олії ви використовуєте, тим більше щільної вийде структура соусу. Додайте в чашу сік половини лимона і ще трохи перемішайте.) Потім додайте в майонез 1 ч. л. куркуми. Додайте майонез до начинки та акуратно перемішайте до рівномірної консистенції. Наповніть яєчні білки начинкою і додайте для краси при подачі зелень кропу.

Інгредієнти:

Язик яловичий – 1 шт

Морква – 1 шт

Лавровий лист – 2 шт

Картопля – 3 шт

Огірок солоний – 3 шт

Хрін (білий консервований) – 1 ст. л.

Оливки (без кісточки) – 100-120 ст. л.

Майонез (домашній) – 2 ст. л.

Рецепт:

Яловичий язик промийте холодною водою помістіть в каструлю або сотейник, залийте водою, щоб вона повністю його покривала. Додайте очищену моркву, 2 лаврові листки, посоліть, поперчіть, доведіть до кипіння на великому вогні та варіть протягом години після закипання, зменшивши вогонь до мінімуму. Водночас відваріть картоплю до готовності протягом 30 хвилин, після чого охолодіть і наріжте кубиками середнього розміру. Готовий язик помістіть в посуд з холодною водою і почекайте, поки він охолоне. Якщо у вас є лід, додайте 5-6 кубиків у воду. Чим холодніше вода, тим простіше буде відокремити шкіру. Після того, як язик повністю охолоне, очистьте його від шкіри. Як правило, шкіра повинна зніматися одним рухом, але якщо так не виходить, спробуйте зрізати її ножем. Язик наріжте дрібними кубиками та додайте в миску з порізаною картоплею. Оливки поріжте дрібними кубиками, трохи дрібніше, ніж картопля та язик. Такими ж кубиками наріжте солоні огірки. З'єднайте всі інгредієнти в мисці та заправте домашнім майонезом, приготовленим за рецептом. Додайте до заправки 1 ст. л. консервованого білого хрону, він додасть салату пікантний смак. При необхідності додайте в салат сіль і перець.

Інгредієнти:

Печериці – 250 г

Рослинна олія – 1 ст. л.

Лавровий лист – 1 шт.

Запашний перець – 3 горошини

Курка (2 курячих філе) – 400-500 г

Яйця (відварених круто) – 4 шт

Зелений горошок (консервований) – 1 банка

Солоний огірок – 4 шт

Картопля (відварена в мундирі) – 3 шт

Морква відварна – 2 шт

Майонез домашній – 3 ст. л.

Сіль і перець – за смаком

Рецепт:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Печериці промийте і протріть паперовим рушником. Перекладіть у форму для запікання, полийте рослинною олією та посоліть за смаком. Запікайте в розігрітій духовці протягом 20 хвилин. Дістаньте з духовки та дайте охолонути до кімнатної температури. Картоплю відваріть до готовності в "мундирі" та очистьте. Наріжте картоплю середніми кубиками. Дві моркви теж відваріть до готовності, очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками, приблизно такого ж розміру, як і картопля. Відваріть куряче філе в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і запашного перцю протягом 25 хвилин після закипання. Яйця зваріть круто, охолодіть у воді, очистьте і наріжте їх невеликими кубиками. Готове куряче філе після охолодження наріжте невеликими кубиками, як і овочі. Запечені печериці наріжте кубиками середнього розміру. Солоні огірки розріжте навпіл, а потім поріжте кубиками. З'єднайте в мисці всі нарізані інгредієнти та додайте консервований горошок. Приготуйте майонез, використовуючи найпростіший і найсмачніший рецепт домашнього майонезу. Заправте салат майонезом і добре перемішайте. Євген Клопотенко рекомендує додавати невелику кількість соусу, щоб ви краще змогли відчути смак самого салату. Посоліть і поперчіть за смаком.

Інгредієнти:

Курка (близько 1,5 кг) – 1 шт.

Заморожена кукурудза – 200 г

Печериці – 100 г

Соняшникова олія – 3 ст. л.

Курага – 50 г

Чебрець – 3 гілочки

Сіль і перець – за смаком

Рецепт:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте начинку для курки. Печериці і курагу наріжте кубиками невеликого розміру. Залежно від розмірів курки, вам може знадобитися більша або менша кількість начинки. У невеликій мисці з'єднайте порізані гриби, курагу і заморожену кукурудзу. З трьох гілочок чебрецю зірвіть листя і додайте в миску з начинкою. Додайте 2 дрібки солі, 2 ст. л. соняшникової олії і чорний мелений перець за смаком. Курку натріть сіллю, меленим чорним перцем, а потім соняшниковою олією всередині і зовні. Заповніть курку начинкою і скріпіть шкіру зубочистками. Викладіть курку на деко або в форму для запікання і відправте в розігріту духовку приблизно на 60 хвилин. Залежно від розміру курки і параметрів вашої духовки вам може знадобитися трохи більше або менше часу. Під час приготування можете періодично діставати курку з духовки і поливати соком. Подавайте курку на стіл гарячою.

Інгредієнти:

Картопля – 6 шт

Вершкове масло (можна використовувати оливкову олію) – 100 г

Гливи – 150 г

Цибуля – 1 шт

Часник – 1 зубчик

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Розмарин – 2 гілочки

Рецепт:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Одну цибулину і один зубчик часнику очистіть і поріжте невеликими шматочками. У цьому рецепті розмір порізаної цибулі не має великого значення, тому можете порізати так, як вам зручно. У сковорідці розтопіть 20 г масла і обсмажте часник і цибулю до прозорості. Викладіть в сковорідку гливи, попередньо порізавши їх ножем або просто порвав руками. Обсмажуйте на середньому вогні, поки вони повністю не приготуються. Гриби повинні стати м'якими. Після приготування грибну піджарку відставте в сторону. Картоплю добре промийте. Очищати її не потрібно. Розріжте її вздовж на дві частини, після чого кожну половинку наріжте впоперек на тонкі часточки, товщиною близько 2-3 мм. Притримуйте половинку картоплі по краях, щоб вони не розпалися. Акуратно викладіть картоплю у форму для запікання або на деко, застелене пергаментом так, щоб порізані половинки не розпалася. Посоліть картоплю за смаком. У невеликій каструлі або сотейнику розтопіть 80 г вершкового масла на маленькому вогні. Масло має тільки розтанути, але не закипіти. Рівномірно полийте картопля топленим маслом. З гілочок розмарину обірвіть листя і посипте на картоплю – це додасть неповторний аромат. Запікайте картоплю в розігрітій духовці протягом 35-40 хвилин. Готовність картоплі можна перевірити ножем – вона повинна стати м'якою. Дістаньте картоплю з духовки і посипте зверху смаженими грибами. Подавайте на стіл в гарячому вигляді.

Інгредієнти:

Натуральний йогурт (питний) – 500 мл

Молоко згущене – 3 ст. л.

Желатин (в гранулах) – 10 г

Вода (для замочування желатину) – 50 мл

Персик (або будь-які фрукти або ягоди) – 150 г

М'ята (для декору) – 1 гілочка

Малина (або будь-які інші ягоди для декору) – 6-8 ягід

Рецепт:

Желатин залийте водою в невеликій мисці і залиште на 10 хвилин, щоб він набряк. Потім розчиніть желатин у воді на паровій бані. Помішуйте желатин ложкою або віночком, щоб він краще розчинився. Зніміть миску з пару й відставте в сторону. Слідкуйте, щоб желатин не почав застигати. В іншому випадку поставте його знову на парову баню. В іншій мисці змішайте натуральний питний йогурт і згущене молоко. При бажанні ви можете збільшити кількість згущеного молока за смаком. Додайте в миску з йогуртів розпущений желатин і добре перемішайте суміш вінчиком. Желатин повинен рівномірно розійтися в суміші. Персики помийте, видаліть кісточки і наріжте м'якоть невеликими шматочками. Ви можете також використовувати консервовані персики або будь-які інші ягоди або фрукти, в тому числі і заморожені. Просто перед приготуванням десерту їх потрібно обов'язково розморозити при кімнатній температурі. А ще ви можете взяти звичайне домашнє варення. Рівномірно розкладіть порізані фрукти по невеликих скляних, керамічних або пластикових формах. Залийте фрукти йогуртовою сумішшю, рівномірно розлив її по формах. Кількість порцій буде залежати від того, якого розміру форми ви використовуєте. Поставте форми в холодильник мінімум на 4 години. Після чого дістаньте і прикрасьте будь-якими ягодами і листочками м'яти.

Інгредієнти:

Журавлина (можна використовувати свіжоморожену) – 400 г

Цукор – 5 ст. л.

Апельсин (сік і цедра) – 1 шт.

Вода – 2 л

Лід – за бажанням

Рецепт:

Помийте апельсин і зніміть з нього цедру. Намагайтеся не пошкодити білу частину шкірки апельсина, вона може додати гіркоти. 400 г журавлини залийте водою, додайте цедру апельсина і цукор. Вичавте апельсиновий сік, доведіть до кипіння і повного розчинення цукру. Гарячу суміш трохи розімніть товкачем, щоб посилити смак морсу. Повністю охолодіть напій і дайте настоятися протягом декількох годин. Перед подачею процідіть морс. При подачі можна додатково охолодити морс за допомогою кубиків льоду.

Інгредієнти:

Вино (ігристе або шампанське, брют або напівсолодке в залежності від уподобань) – 1 пляшка

Грейпфрут – 2 шт.

Лід – за смаком

Рецепт:

Грейпфрути помийте, розріжте навпіл і вичавіть з них сік. Можна вичавлювати руками або скористатися пресом для цитрусових. Розлийте сік грейпфрута по келихах. Сік повинен займати приблизно 1/3 ємності. Але ви можете самостійно регулювати співвідношення соку та ігристого вина. Долийте в келихи з соком ігристе вино. Прикрасьте коктейль кружечками грейпфрута. При бажанні можна додати кубики льоду.

Новорічне меню для гурманів

Це меню для тих, хто хотів би дещо цікавіше за традиційне меню. Євген Клопотенко розробив страви для тих, хто любить зміни. Погляньте на святковий стіл з іншого ракурсу!

Інгредієнти:

Яйця (натвердо) – 3 шт

Сир Брі – 50 г

Оливкова олія – 1 ст. л.

Сіль та перець – за смаком

Рецепт:

Сир брі наріжте невеликими кубиками. Яйця відваріть натвердо протягом 8 хвилин в підсоленій воді. Промийте і остудіть в холодній воді. Очистіть яйця і наріжте уздовж навпіл. Вийміть з яєць жовток, подрібніть. Змішайте жовток з подрібненим сиром брі. Додайте 1 ст. л. оливкової олії, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте начинку. Наповніть білок начинкою і запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 7 хвилин, поки сир не розплавиться.

Інгредієнти:

Консервований тунець – 1 банка

Оливки (без кісточок) – 150 г

Лимон – 1 шт

Петрушка – 5 гілочок

Крем-сир – 200 г

Багет – 1 шт

Соняшникова олія – 1 ст. л.

Орегано або суміш сухих пряних трав – 2-3 дрібки

Сіль та перець – за смаком

Рецепт:

Наріжте багет під кутом приблизно 45 градусів на скибочки завтовшки близько 1 см. Розігрійте пательню з соняшниковою олією та підсушіть скибочки багета з обох боків до хрусткої скоринки. У процесі смаження трохи посоліть скибочки хліба і посипте сумішшю сухих пряних трав або сухим орегано. Оливки без кісточок поріжте ножем якомога дрібніше. Так наш паштет матиме більш однорідну структуру. Лимон помийте і зріжте тонкі смужки цедри за допомогою спеціального ножа або дрібної терки. Пам'ятайте, що потрібно знімати тільки верхній жовтий шар цедри. Помийте 5 гілочок петрушки, відокремте листя від стебел і дрібно порубайте ножем. Відкрийте банку з тунцем та злийте весь сік. Змішайте в мисці тунець, оливки, цедру лимона, зелень петрушки і крем-сир. Перемішайте виделкою, до однорідної маси, посоліть і поперчіть за смаком. Намажте паштет на підсушені шматочки багета і прикрасьте невеликою кількістю лимонної цедри.

Інгредієнти:

Буряк (середній) – 2 шт

Картопля (середня) – 4 шт

Морква (середня) – 4 шт

Майонез домашній – 8-10 ст. л.

Скумбрія – 2 шт

Лимон – 1 шт

Цибуля – 1-2 шт

Рослинна олія – 2 ст. л.

Апельсинова цедра – за смаком

Сіль та перець – за смаком

Рецепт:

Скумбрію посоліть і поперчіть за смаком зовні та всередині. Полийте рослинною олією. Всередину скумбрії покладіть по кілька кружалець лимону. Запікайте скумбрію до готовності при температурі 175 градусів протягом 30 хвилин. Овочі – 2 буряки, 4 картоплини, 4 середні моркви – приготуйте будь-яким зручним способом: відваріть або запечіть в духовці до готовності. Потім натріть готові овочі на крупній тертці. Сформуйте салат. Євген Клоротенко формував його у кільці, але ви можете зробити це у будь-якій іншій ємності. На дно викладіть буряк. На буряк викладіть тонкий шар майонезу. Ви можете використовувати і магазинний, але кулінар рекомендує зробити майонез вдома за його рецептом. Зверху викладіть шар моркви. Цибулю дрібно порубіть ножем. На моркву викладіть шар картоплі та шар цибулі, не забуваючи змащувати кожен шар невеликою кількістю майонезу. Готову скумбрію після охолодження розберіть руками на дрібні шматочки. Викладіть шматочки скумбрії зверху останнім шаром і залиште салат приблизно на 1 годину. Подавайте до столу, посипавши апельсиновою цедрою. Так само кожен шар ви за бажанням можете трохи присолити і поперчити.

Інгредієнти:

Креветки (готові морожені) – 250 г

Томати чері – 200 г

Огірок – 1-2 шт

Кінза – 10 гілочок

Соус "Вінегрет" (за рецептом Клопотенка) – 5 ложок

Рецепт:

Приготуйте соус "Вінегрет" з авокадо. ( 1 авокадо помийте, очистіть від шкірки, поріжте на дві частини і видаліть кісточку. Пам'ятайте, що потрібно використовувати тільки стиглі плоди, які вже досить м'які. Викладіть в чашу блендера порізані шматочки авокадо і додайте 100 мл соняшникової або оливкової олії, можна трохи більше. Якщо використовуєте оливкову, беріть з невеликою інтенсивністю, щоб соус не гірчив. Додайте 2 ст. л. лимонного соку, 1-2 дрібки солі та дрібку чорного меленого перцю. Замість лимонного соку ви також можете взяти яблучний або білий винний оцет, так теж вийде смачно. За бажанням додайте 1 чайну ложку солодкої гірчиці. Перебийте суміш блендером до отримання густої однорідної маси. Якщо хочете зробити соус менш густим, збільшіть кількість оливкової олії.) Свіжоморожені креветки залийте гарячою водою і розморозьте. Очистіть від хітинового панцира. Томати черрі добре помийте і наріжте уздовж навпіл. Листя кінзи відокремте від стебел, добре промийте і дрібно порубіть ножем. Огірок помийте і наріжте середніми кубиками. Використовуйте 1 великий або 2 середніх огірка. З'єднайте всі інгредієнти і перемішайте з соусом "Вінегрет". Відразу ж подавайте.

Інгредієнти:

Короп (приблизно 1,5 кг) – 1 шт

Фенхель – 1 корінь

Насіння фенхелю – 1 ч. л.

Лимон – 1 шт

Кориця – 1 палочка

Рослинна олія – 2 ст. л.

Сіль та перець – за смаком

Рецепт:

Корінь фенхеля помийте, обсушіть і наріжте кружальцями. Коропа зачистьте від луски і видаліть нутрощі з зябрами. Натріть сіллю і свіжомеленим перцем. Полийте рибу рослинною олією. Полийте рибу соком половини лимона. Покладіть всередину паличку кориці. Далі покладіть всередину слайси фенхеля, дольки лимона (половина лимона), насіння фенхелю. Запікайте рибу в духовці при температурі 175 градусів протягом 40 хвилин. Подавайте рибу з будь-яким гарніром на ваш смак.

Інгредієнти:

Червона капуста (0,8 кг) – 1 шт

Ядра лісових горіхів (або фундук) – 100 г

Рослинна олія – 2-3 ст. л.

Ріпчаста цибуля – 1 шт

Сіль та перець – за смаком

Рецепт:

Капусту помийте, видаліть верхні листочки. Розріжте качан навпіл і дрібно наріжте. Перекладіть капусту в миску, посоліть і поперчіть за смаком та ретельно перетріть із сіллю. У невеликій кількості рослинної олії присмажте подрібнену цибулю і додайте капусту. Тушкуйте до напівготовності на сковороді протягом 15 хвилин. Додайте горіхи, тушкуйте ще кілька хвилин. Такий гарнір ідеально підійде, наприклад, до риби.

Інгредієнти:

Сир творог (жирність обирайте на свій смак) – 500 г

Йогурт (без наповнювачів) – 200 мл

Цукор – 150 г

Желатин (гранульований) – 10 г

Вода – 50 мл

Вівсяне печиво – 250 г

Вершкове масло – 100 г

Для прикраси:

Грейпфрут – 1 шт

Цукор – 2 ст. л.

Вершкове масло – 20 г

Лимон (сік половини лимона) – 1/2 шт

Чорний шоколад – 20-30 г

Рецепт:

Залийте желатин водою і відставте на 10 хвилин. За цей час желатин розбухне. Після цього на паровій бані розчиніть желатин, постійно помішуючи вінчиком або ложкою. Потім відставте миску в сторону. Якщо желатин почне застигати, поверніть миску на парову баню. Вівсяне печиво подрібніть в крихту. Можна використовувати блендер або просту качалку. Змішайте крихту з розтопленим вершковим маслом. Добре перемішайте крихту з маслом до однорідного стану. Викладіть пластичну масу в форму, як основу. Добре утрамбуйте склянкою і поставте в холодильник для застигання. Сир перетріть через сито для однорідності і змішайте з йогуртом і цукром. Добре перемішайте сир з цукром до однорідності блендером або звичайною ложкою. Додайте в сирну масу розпущений желатин і перемішайте. Викладіть отриману масу на основу з вівсяного печива і знову поставте форму в холодильник для застигання. Грейпфрут добре помийте і наріжте кружальцями. Його ми будемо використовувати, як прикрасу для чізкейку. Якщо вам не дуже подобається гіркота грейпфрута, можете використовувати апельсин. Розтопіть на сковорідці 20 г вершкового масла. Коли масло трохи розтопиться, вичавіть туди сік половини лимона. Додайте в сковороду 2 ст. л. цукру. Зменшіть вогонь і дочекайтеся, поки цукор розтане. Після цього перемішайте розтоплений цукор з маслом і лимонним соком. Викладіть на сковорідку кружечки грейпфрута і тушкуйте 5-7 хвилин, поки фрукт не карамелізується. Періодично перевертайте шматочки щипчиками або виделкою. Після охолодження викладіть карамелізовані кружечки грейпфрута на чізкейк і за бажанням посипте чорним шоколадом, нарізаним на смужки.

Інгредієнти:

Мандарини – 5 шт

Корінь імбиру – 3 см

Цукор – 5 ст. л.

Вода – 0,5 л

Мінеральна вода (сильногазована столова вода) – 1,5 л

Лід – за бажанням

М'ята – за смаком

Рецепт:

Мандарини очистьте і наріжте довільними шматочками. Перекладіть в сотейник. Корінь імбиру очистьте від шкірки і наріжте слайсами. Додайте в сотейник до мандаринів. Додайте в сотейник цукор і воду. Варіть протягом 3-х хвилин і повністю охолодіть. Розімніть суміш товкачиком, щоб смак лимонаду вийшов більш насиченим. Процідіть сироп через дрібне сито. Розкладіть сироп по ємностям, в яких будете подавати лимонад. Додайте кружечки мандарина або апельсина для прикраси. Додайте в кожну ємність по кілька листочків м'яти. Розбавте сироп сильногазованою столовою водою. При подачі охолодіть льодом.

Напій № 2 – наливка з коньяком, грушею, малиною та вином Інгредієнти: Коньяк – 400 мл

Сухе червоне вино – 200 мл

Слива – 400 г

Малина (можна використовувати заморозку) – 100 г

Груша (копчена/в'ялена) – 50 г

Цукор – 150 г

Вода – 100 мл Рецепт: Налийте у велику скляну тару 200 мл сухого червоного вина. У посуд з вином додайте 400 мл коньяку. До вина і коньяку додайте цукор. Добре перемішайте. Додайте ягоди малини. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, попередньо необхідно розморозити їх за кімнатної температури. Сливи помийте, розріжте навпіл і очистьте від кісточок. Додайте фрукти в загальну ємність. Копчену або в'ялену грушу додайте в загальну ємність. Груша нададусть напою особливого аромату. Додайте води. Закупоріть герметично кришкою і приберіть в холодне темне місце на 3-4 тижні. Протягом цього часу періодично струшуйте вміст ємності.

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