Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Новий рік 2020

Унікальні ялинки на робочому місці, які вражають: фото

  • 30
Ідеї для ялинки в офісі - фото 1
Ідеї для ялинки в офісі

Все ще не маєте ялинки вдома? А ці креативні працівники у різних сферах життя вже облаштували робочі місця символічними та креативними ялинами. Ловіть натхнення від новорічних "дерев", які точно здивують!

Є чимало причин не ставити традиційну ялинку на роботі, але якщо вам бракує різдвяних прикрас, то можна все ж покреативити з колегами. Саме таким методом на світ з'явились такі незвичайні святкові деревця, які водночас викликають і захоплення, і подив. До слова, відтворити такі ідеї можна і вдома. Зацініть!

І ще: Уляна Супрун розповіла, як вибрати новорічну ялинку без шкоди для середовища

Botatitsbest - фото 375228
Botatitsbest
ProbablyMaybe69 - фото 375229
ProbablyMaybe69
EarthwormEd - фото 375230
EarthwormEd
Oca9 - фото 375231
Oca9
pine_apple_pizza - фото 375233
pine_apple_pizza
strangeloop527 - фото 375235
strangeloop527
SpaceyEve - фото 375237
SpaceyEve
Lithuanian Airports - фото 375238
Lithuanian Airports
katebirch20 - фото 375239
katebirch20
free_trdr_bewlf - фото 375240
free_trdr_bewlf
KNGFgeleidehonden - фото 375241
KNGFgeleidehonden

Читайте також: Що подарувати на Новий 2020 рік знакам Зодіаку: найкращі ідеї

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 468
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 517
Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
  • 18 грудня, 16:15
  • 281
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл