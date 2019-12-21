Унікальні ялинки на робочому місці, які вражають: фото

Все ще не маєте ялинки вдома? А ці креативні працівники у різних сферах життя вже облаштували робочі місця символічними та креативними ялинами. Ловіть натхнення від новорічних "дерев", які точно здивують!

Є чимало причин не ставити традиційну ялинку на роботі, але якщо вам бракує різдвяних прикрас, то можна все ж покреативити з колегами. Саме таким методом на світ з'явились такі незвичайні святкові деревця, які водночас викликають і захоплення, і подив. До слова, відтворити такі ідеї можна і вдома. Зацініть!

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