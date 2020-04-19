Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня

Скільки людей захворіли на коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 19 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 19 квітня: в Україні виявлено 5 449 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 343​ нових випадки COVID-19. Станом на ранок 19 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17 368 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 5 449 Одужали 347 Померли 141

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (889) та в місті Києві (801). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 801 Київська область 304 Чернівецька область 889 Івано-Франківська область 480 Тернопільська область 390 Рівненська область 308 Запорізька область 131 Одеська область 112 Волинська область 150 Львівська область 245 Дніпропетровська область 110 Житомирська область 211 Черкаська область 151 Херсонська область 63 Луганська область 24 Донецька область 16 Вінницька область 330 Закарпатська область 182 Кіровоградська область 245 Полтавська область 61 Сумська область 83 Харківська область 67 Чернігівська область 12 Хмельницька область 47 Миколаївська область 37

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 19 квітня: Захворіли 2 332 471 Одужали 600 007 Померли 160 784 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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