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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 19 квітня.
Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 19 квітня: в Україні виявлено 5 449 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 343 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 19 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17 368 повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|5 449
|Одужали
|347
|Померли
|141
Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (889) та в місті Києві (801). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|801
|
Київська область
|304
|
Чернівецька область
|889
|
Івано-Франківська область
|480
|
Тернопільська область
|390
|
Рівненська область
|308
|
Запорізька область
|131
|
Одеська область
|112
|
Волинська область
|150
|
Львівська область
|245
|
Дніпропетровська область
|110
|
Житомирська область
|211
|
Черкаська область
|151
|
Херсонська область
|63
|
Луганська область
|24
|
Донецька область
|16
|
Вінницька область
|330
|
Закарпатська область
|182
|
Кіровоградська область
|245
|
Полтавська область
|61
|
Сумська область
|83
|
Харківська область
|67
|
Чернігівська область
|12
|
Хмельницька область
|47
|
Миколаївська область
|37
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 19 квітня:
|Захворіли
|2 332 471
|Одужали
|600 007
|Померли
|160 784
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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