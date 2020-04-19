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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня

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Скільки людей захворіли на коронавірус - фото 1
Скільки людей захворіли на коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 19 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 19 квітня: в Україні виявлено 5 449 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 343​ нових випадки COVID-19. Станом на ранок 19 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17 368 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 5 449
Одужали 347
Померли 141

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (889) та в місті Києві (801). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 801

Київська область

 304

Чернівецька область

 889

Івано-Франківська область

 480

Тернопільська область

 390

Рівненська область

 308

Запорізька область

 131

Одеська область

 112

Волинська область

 150

Львівська область

 245

Дніпропетровська область

 110

Житомирська область

 211

Черкаська область

 151

Херсонська область

 63

Луганська область

 24

Донецька область

 16

Вінницька область

 330

Закарпатська область

 182

Кіровоградська область

 245

Полтавська область

 61

Сумська область

 83

Харківська область

 67

Чернігівська область

 12

Хмельницька область

 47

Миколаївська область

 37

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 19 квітня:

Захворіли 2 332 471
Одужали 600 007
Померли 160 784

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня - фото 397814

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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