Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 11 квітня

Коронавірус у світі та в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 11 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 суботи, 11 квітня: в Україні виявлено 2 511 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 308 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9 775 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 511 Одужали 79 Померли 73

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (409) та в місті Києві (396). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 396 Київська область 149 Чернівецька область 409 Івано-Франківська область 274 Тернопільська область 208 Рівненська область 103 Запорізька область 64 Одеська область 51 Волинська область 52 Львівська область 96 Дніпропетровська область 55 Житомирська область 74 Черкаська область 93 Херсонська область 28 Луганська область 3 Донецька область 11 Вінницька область 151 Закарпатська область 60 Кіровоградська область 106 Полтавська область 24 Сумська область 69 Харківська область 8 Чернігівська область 9 Хмельницька область 18

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 11 квітня: Захворіли 1 698 626 Одужали 376 734 Померли 102 774 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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