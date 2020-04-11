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Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 11 квітня

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Коронавірус у світі та в Україні - фото 1
Коронавірус у світі та в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 11 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 суботи, 11 квітня: в Україні виявлено 2 511 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 308 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9 775 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 511
Одужали 79
Померли 73

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (409) та в місті Києві (396). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 396

Київська область

 149

Чернівецька область

 409

Івано-Франківська область

 274

Тернопільська область

 208

Рівненська область

 103

Запорізька область

 64

Одеська область

 51

Волинська область

 52

Львівська область

 96

Дніпропетровська область

 55

Житомирська область

 74

Черкаська область

 93

Херсонська область

 28

Луганська область

 3

Донецька область

 11

Вінницька область

 151

Закарпатська область

 60

Кіровоградська область

 106

Полтавська область

 24

Сумська область

 69

Харківська область

 8

Чернігівська область

 9

Хмельницька область

 18

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 11 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 11 квітня:

Захворіли 1 698 626
Одужали 376 734
Померли 102 774

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 11 квітня - фото 397377

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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