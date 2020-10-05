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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / today

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 5 жовтня: в Україні виявлено 230 236 випадків коронавірусу.

Більше новин:В Україні зміняться карантинні зони з 5 жовтня вересня: оновлена карта і список

За попередню добу було зафіксовано 3 774 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 5 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 604 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 230 236
Одужали 101 252​
Померли 4 430​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (24 736) та у Львівській області (21 294). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 6 822

Волинська область

 8 734

Дніпропетровська область

 7 137

Донецька область

 4 413

Житомирська область

 6 934

Закарпатська область

 10 219

Запорізька область

 4 630

Івано-Франківська область

 14 345

Кіровоградська область

 1 184

Київ

 24 736

Київська область

 9 918

Львівська область

 21 294

Луганська область

 1 294

Миколаївська область

 3 819

Одеська область

 14 729

Полтавська область

 2 965

Рівненська область

 13 248

Сумська область

 5 453

Тернопільська область

 14 421

Харківська область

 20 964

Херсонська область

 1 496

Хмельницька область

 6 968

Чернівецька область

 15 286

Черкаська область

 4 550

Чернігівська область

 4 677

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-10-2020:

Захворіли 35 155 162
Одужали 24 503 388
Померли 1 037 009

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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