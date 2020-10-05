Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / today

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 5 жовтня: в Україні виявлено 230 236 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 774 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 5 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 604 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 230 236 Одужали 101 252​ Померли 4 430​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (24 736) та у Львівській області (21 294). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 6 822 Волинська область 8 734 Дніпропетровська область 7 137 Донецька область 4 413 Житомирська область 6 934 Закарпатська область 10 219 Запорізька область 4 630 Івано-Франківська область 14 345 Кіровоградська область 1 184 Київ 24 736 Київська область 9 918 Львівська область 21 294 Луганська область 1 294 Миколаївська область 3 819 Одеська область 14 729 Полтавська область 2 965 Рівненська область 13 248 Сумська область 5 453 Тернопільська область 14 421 Харківська область 20 964 Херсонська область 1 496 Хмельницька область 6 968 Чернівецька область 15 286 Черкаська область 4 550 Чернігівська область 4 677

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-10-2020:

Захворіли 35 155 162 Одужали 24 503 388 Померли 1 037 009 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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