На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня
-
- 148
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 5 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 5 жовтня: в Україні виявлено 230 236 випадків коронавірусу.
Більше новин:В Україні зміняться карантинні зони з 5 жовтня вересня: оновлена карта і список
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|230 236
|Одужали
|101 252
|Померли
|4 430
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (24 736) та у Львівській області (21 294). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|6 822
|
Волинська область
|8 734
|
Дніпропетровська область
|7 137
|
Донецька область
|4 413
|
Житомирська область
|6 934
|
Закарпатська область
|10 219
|
Запорізька область
|4 630
|
Івано-Франківська область
|14 345
|
Кіровоградська область
|1 184
|
Київ
|24 736
|
Київська область
|9 918
|
Львівська область
|21 294
|
Луганська область
|1 294
|
Миколаївська область
|3 819
|
Одеська область
|14 729
|
Полтавська область
|2 965
|
Рівненська область
|13 248
|
Сумська область
|5 453
|
Тернопільська область
|14 421
|
Харківська область
|20 964
|
Херсонська область
|1 496
|
Хмельницька область
|6 968
|
Чернівецька область
|15 286
|
Черкаська область
|4 550
|
Чернігівська область
|4 677
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 05-10-2020:
|Захворіли
|35 155 162
|Одужали
|24 503 388
|Померли
|1 037 009
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Як безпечно носити тканинну маску: важливі поради, які має знати кожен
-
12:24У деяких містах України можуть збільшити ліміт швидкості до 100 км/год
-
11:53Даша Астаф'єва засвітила пишні груди у пікантній фотосесії: інтимні фото (18+)
-
11:31У Києві потрапила на фото парковка з суперкарами на мільйон доларів
-
11:17Простий психологічний тест: виберіть пару і дізнайтесь про своє майбутнє
-
10:52Фахівці назвали місце, де найімовірніше підчепити коронавірус
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:30Модель-трансгендер знялася повністю голою: відверте фото (18+)
-
10:12Привітання з Днем медика 2020: вірші, смс, проза українською мовою
-
09:49Учені попередили про небезпеку кави перед сніданком
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня
-
08:52Танці з зірками 2020 випуск 6 онлайн: дивитись відео виступів
-
08:24Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у шостому випуску (відео)
-
07:49Автопілот Tesla навчився проїжджати перехрестя на зелене світло
-
07:18Погода в Україні 5 жовтня: точний прогноз на понеділок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 04 жовтня
-
21:45Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
-
21:155 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Модний будинок Gucci представив плаття для чоловіків: фото
-
20:22Самотній самець видри знайшов собі другу половинку через сайт знайомств
-
19:49Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
-
19:16Гороскоп на 5 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:48Безробітним на Гаваях роздадуть по 500 доларів для походів у ресторани
-
18:21Панель на фасаді торгового центру у Китаї створює вражаючий 3D-ефект: відео
-
17:51Гаряча Демі Роуз завела мережу пікантними знімками біля басейну
-
17:23Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі
-
11:17Простий психологічний тест: виберіть пару і дізнайтесь про своє майбутнє
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня
-
08:24Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у шостому випуску (відео)
-
07:18Погода в Україні 5 жовтня: точний прогноз на понеділок
- 04 жовтня
-
21:45Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
-
19:49Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
-
17:23Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:53Новенькі пісні жовтня: плейлист хітів за тиждень
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 жовтня
- 03 жовтня
-
21:23Чи є щось під раками: Леся Нікітюк розбурхала мережу новим голим фото
-
17:44Гвен Стефані – 51: слухайте найкращі пісні запальної білявки
-
13:13Як провести вихідні з користю: чотири круті осінні ідеї
-
10:10Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 3 жовтня
-
08:12Учені розповіли, чому ви постійно відчуваєте втому з самого ранку
- 02 жовтня
-
21:54Що означають найпоширеніші еротичні сни
-
18:02Рейтинг найкомфортніших міст України: Київ потрапив до трійки
-
14:21День народження Стінга: вісім одкровень найвідомішого англійця в Нью-Йорку
-
12:00Правда чи вигадка? Перевір, що ти знаєш про усмішку
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 2 жовтня
-
07:19Учені виявили, як лайк впливає на прочитання тексту в мережі
- 01 жовтня
-
20:30Колишня танцівниця розповіла про темний бік роботи у стрип-клубі (18+)
-
17:305 містичних трилерів, які варто прочитати восени
-
14:15Міжнародний день музики: плейлист пісень, які надихають жити
-
12:15Перевір, що ти знаєш про шоколад: ТЕСТ для ласунів