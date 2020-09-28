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Коронавірус Карантин 1 вересня

Як безпечно носити тканинну маску: важливі поради, які має знати кожен

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Правила використання тканинної маски - фото 1
Правила використання тканинної маски

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується, тому експерти нагадують про правила безпеки, серед яких і носіння маски. Як правильно носити не медичну тканинну маску та доглядати за нею – читайте далі.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, як користуватись тканинними масками. Важливо не лише правильно їх носити, а й доглядати за ними.

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Як безпечно носити не медичну маску:

  • Помити руки;
  • Перевірити, чи маска ціла;
  • Одягнути її, щільно закривши обличчя, щоб заховати ніс, рот та підборіддя;
  • Не торкатись маски;
  • Помити руки перед тим, як знімати маску;
  • Знімати обережно за "вушка" і тримати якомога далі від обличчя.
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instagram.com/coronainfoua
instagram.com/coronainfoua - фото 427677
instagram.com/coronainfoua

Як доглядати за не медичною маскою:

  • Покласти у чистий пакет з застібкою, якщо збираєшся одягнути ще раз;
  • Після використання прати у гарячій воді з милом;
  • Мити руки до і після використання маски.
instagram.com/coronainfoua - фото 427675
instagram.com/coronainfoua

Що не можна робити з тканинною маскою:

  • Використовувати пошкоджену або розтягнуту маску;
  • Знімати у людних місцях або залишати відкритим ніс;
  • Носити маску, у які неможливо дихати;
  • Користуватись брудною чи вологою маскою;
  • Ділитись з кимось власною маскою.
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instagram.com/coronainfoua
instagram.com/coronainfoua - фото 427673
instagram.com/coronainfoua

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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