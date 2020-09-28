Як безпечно носити тканинну маску: важливі поради, які має знати кожен

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується, тому експерти нагадують про правила безпеки, серед яких і носіння маски. Як правильно носити не медичну тканинну маску та доглядати за нею – читайте далі.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, як користуватись тканинними масками. Важливо не лише правильно їх носити, а й доглядати за ними.

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Як безпечно носити не медичну маску:

Помити руки;

Перевірити, чи маска ціла;

Одягнути її, щільно закривши обличчя, щоб заховати ніс, рот та підборіддя;

Не торкатись маски;

Помити руки перед тим, як знімати маску;

Знімати обережно за "вушка" і тримати якомога далі від обличчя.

instagram.com/coronainfoua

instagram.com/coronainfoua

Як доглядати за не медичною маскою:

Покласти у чистий пакет з застібкою, якщо збираєшся одягнути ще раз;

Після використання прати у гарячій воді з милом;

Мити руки до і після використання маски.

instagram.com/coronainfoua

Що не можна робити з тканинною маскою:

Використовувати пошкоджену або розтягнуту маску;

Знімати у людних місцях або залишати відкритим ніс;

Носити маску, у які неможливо дихати;

Користуватись брудною чи вологою маскою;

Ділитись з кимось власною маскою.

instagram.com/coronainfoua

instagram.com/coronainfoua

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