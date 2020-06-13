Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 13 червня: в Україні виявлено 30506 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 753 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 69 521 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 30 506 Одужали 13 976 Померли 880

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3869) та в місті Києві (3838). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 369 Волинська область 1 354 Дніпропетровська область 990 Донецька область 290 Житомирська область 1 032 Закарпатська область 1 583 Запорізька область 521 Івано-Франківська область 1 695 Кіровоградська область 577 Київ 3 838 Київська область 1 961 Львівська область 2 658 Луганська область 56 Миколаївська область 320 Одеська область 1 081 Полтавська область 278 Рівненська область 2 297 Сумська область 208 Тернопільська область 1 403 Харківська область 1 482 Херсонська область 179 Хмельницька область 544 Чернівецька область 3 869 Черкаська область 536 Чернігівська область 385

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-06-2020:

Захворіли 7 742 069 Одужали 3 967 418 Померли 428 362 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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