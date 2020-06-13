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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні / unian

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 13 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 13 червня: в Україні виявлено 30506 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 753 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 13 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 69 521 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 30 506
Одужали 13 976
Померли 880

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3869) та в місті Києві (3838). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 369

Волинська область

 1 354

Дніпропетровська область

 990

Донецька область

 290

Житомирська область

 1 032

Закарпатська область

 1 583

Запорізька область

 521

Івано-Франківська область

 1 695

Кіровоградська область

 577

Київ

 3 838

Київська область

 1 961

Львівська область

 2 658

Луганська область

 56

Миколаївська область

 320

Одеська область

 1 081

Полтавська область

 278

Рівненська область

 2 297

Сумська область

 208

Тернопільська область

 1 403

Харківська область

 1 482

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 544

Чернівецька область

 3 869

Черкаська область

 536

Чернігівська область

 385

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 13-06-2020:

Захворіли 7 742 069
Одужали 3 967 418
Померли 428 362

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня - фото 409630

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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