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Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні: що можна з 10 червня
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Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину. Уже 10 червня знімуть низку обмежень, дозволивши, наприклад, культурно-масові заходи. Розповідаємо, що ще запрацює.
Головний санлікар України Віктор Ляшко наголосив, що пом'якшення карантину набудуть чинності лише в тих регіонах, які відповідають епідеміологічним критеріям. Станом на 10 червня несприятливою залишається епідемситуація в Києві, а також у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській і Чернівецькій областях. Ці регіони поки що не переходять до нового етапу послаблень.
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У решті регіонів з 10 червня будуть введені такі пом'якшення: відкриють культурні заклади; дозволять проведення концертів та інших заходів; запрацюють готелі; відновлять роботу бази відпочинку і санаторії (відкриття дитячих таборів не дозволяється).
Як проходитимуть культурно-масові заходи
Заклади культури зможуть відновлювати свою роботу та приймати відвідувачів за рішенням власника або органу управління. І якщо концерти, виставки та презентації уже дозволені, хоча й з обмеженнями, то кінотеатри ще залишатимуться закритими. Під забороною наразі й фан-зони.
Загальні правила для проведення культурних заходів:
- перебування не більше однієї людини на 5 кв. м загальної площі обгородженої території для заходів просто неба або загальної площі приміщення культурного закладу;
- відвідувачі у приміщенні закладу мають бути в масках;
- обов'язкові температурний скринінг та дезінфекція;
- необхідно за можливості збільшити кількість пунктів вхідного контролю, а контроль вхідних квитків здійснювати безконтактним способом з використанням сканерів;
- відвідувачі мають дотримуватися дистанції півтора метра на сидячих місцях, а за столиками одночасно може перебувати не більше ніж чотири особи.
Правила роботи для санаторіїв та баз відпочинку
- усім співробітникам перед початком зміни мають вимірювати температуру;
- на вході необхідно розмістити інформаційні матеріали про пандемію коронавірусу;
- на базі відпочинку слід забезпечити вільний доступ до антисептиків і дезінфікуючих засобів;
- гості мають носити маски за межами номерів (усередині будівлі);
- адміністрація має організувати реєстрацію мешканців так, щоб не допускати створення черг та скупчення людей;
- шезлонги на пляжі має бути розміщено з урахуванням соціальної дистанції;
- харчування має здійснюватися в номерах, ресторанах, обідніх залах тільки за системою попередніх замовлень;
- особи, у яких виявили симптоми ГРВІ, повинні бути ізольовані, а в разі багатомісного розміщення ізоляції підлягають всі, хто проживав спільно.
Відкриття пропускних пунктів на Донбасі
З 10 червня в зоні проведення Операції об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування. КПВВ працюватимуть з 11:00 до 14:00 щодня:
- для автомобільного сполучення – КПВВ Мар'їнка, дорожній коридор Донецьк – Курахове;
- для пішого переходу – КПВВ Станиця Луганська, дорожній коридор Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар.
Для всіх, хто хоче перетнути лінію розмежування та в'їхати на підконтрольну Україні територію, запроваджуються додаткові заходи контролю:
- обов’язковий температурний скринінг та масковий режим;
- дотримання соціальної дистанції з урахуванням розмітки, нанесеної в районі пунктів пропуску;
- громадяни мають дати згоду на проходження обов’язкової самоізоляції (з використанням додатку "Дій вдома"), або ж пройти обсервацію у спеціально відведених для цього місцях.
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