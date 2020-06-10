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Коронавірус Карантин

Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні: що можна з 10 червня

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Карантин в Україні послабили - фото 1
Карантин в Україні послабили / gettyimages

Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину. Уже 10 червня знімуть низку обмежень, дозволивши, наприклад, культурно-масові заходи. Розповідаємо, що ще запрацює.

Головний санлікар України Віктор Ляшко наголосив, що пом'якшення карантину набудуть чинності лише в тих регіонах, які відповідають епідеміологічним критеріям. Станом на 10 червня несприятливою залишається епідемситуація в Києві, а також у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській і Чернівецькій областях. Ці регіони поки що не переходять до нового етапу послаблень.

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У решті регіонів з 10 червня будуть введені такі пом'якшення: відкриють культурні заклади; дозволять проведення концертів та інших заходів; запрацюють готелі; відновлять роботу бази відпочинку і санаторії (відкриття дитячих таборів не дозволяється).

Як проходитимуть культурно-масові заходи

Заклади культури зможуть відновлювати свою роботу та приймати відвідувачів за рішенням власника або органу управління. І якщо концерти, виставки та презентації уже дозволені, хоча й з обмеженнями, то кінотеатри ще залишатимуться закритими. Під забороною наразі й фан-зони.

Загальні правила для проведення культурних заходів:

  • перебування не більше однієї людини на 5 кв. м загальної площі обгородженої території для заходів просто неба або загальної площі приміщення культурного закладу;
  • відвідувачі у приміщенні закладу мають бути в масках;
  • обов'язкові температурний скринінг та дезінфекція;
  • необхідно за можливості збільшити кількість пунктів вхідного контролю, а контроль вхідних квитків здійснювати безконтактним способом з використанням сканерів;
  • відвідувачі мають дотримуватися дистанції півтора метра на сидячих місцях, а за столиками одночасно може перебувати не більше ніж чотири особи.

Правила роботи для санаторіїв та баз відпочинку

  • усім співробітникам перед початком зміни мають вимірювати температуру;
  • на вході необхідно розмістити інформаційні матеріали про пандемію коронавірусу;
  • на базі відпочинку слід забезпечити вільний доступ до антисептиків і дезінфікуючих засобів;
  • гості мають носити маски за межами номерів (усередині будівлі);
  • адміністрація має організувати реєстрацію мешканців так, щоб не допускати створення черг та скупчення людей;
  • шезлонги на пляжі має бути розміщено з урахуванням соціальної дистанції;
  • харчування має здійснюватися в номерах, ресторанах, обідніх залах тільки за системою попередніх замовлень;
  • особи, у яких виявили симптоми ГРВІ, повинні бути ізольовані, а в разі багатомісного розміщення ізоляції підлягають всі, хто проживав спільно.

Відкриття пропускних пунктів на Донбасі

З 10 червня в зоні проведення Операції об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування. КПВВ працюватимуть з 11:00 до 14:00 щодня:

  • для автомобільного сполучення – КПВВ Мар'їнка, дорожній коридор Донецьк – Курахове;
  • для пішого переходу – КПВВ Станиця Луганська, дорожній коридор Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар.

Для всіх, хто хоче перетнути лінію розмежування та в'їхати на підконтрольну Україні територію, запроваджуються додаткові заходи контролю:

  • обов’язковий температурний скринінг та масковий режим;
  • дотримання соціальної дистанції з урахуванням розмітки, нанесеної в районі пунктів пропуску;
  • громадяни мають дати згоду на проходження обов’язкової самоізоляції (з використанням додатку "Дій вдома"), або ж пройти обсервацію у спеціально відведених для цього місцях.

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